Para muchos, las mascotas son un miembro más de la familia. El apego con los perros creció en nuestro país con la cuarentena por la pandemia del coronavirus y actualmente muchos optan por festejarles sus cumpleaños. Como en el caso de los niños, los festejos también cuentan con comida saludable, piñata, souvenirs, robots, DJs y, como en el caso de los humanos, la típica torta, incluso de varios pisos.

Los perricumples se pueden hacer tanto en parques como en una casa, o bien en salones de fiestas infantiles. Según detalla TN, generalmente los invitados suelen ser más de 40, si contamos a los humanos y a otros animales que participan de la celebración. El costo puede ir desde los $50 mil hasta más de $70 mil.

¿Quién organiza estos novedosos cumples? Una "dog planner", quien se encarga de hacer de intermediario entre los dueños de la mascota y empresas o emprendedores que brindan los servicios para en el festejo no falte nada. Es que, a la hora de pensar en la organización, hay que hacer un listado de lo que se necesita, desde el salón de fiestas hasta los souvenirs. Es la tarea de los "dog planners".

La iniciativa surgió en las redes sociales. Muchas veces los festejos son en espacios abiertos, donde los perros y gatos pueden disfrutar con sus “amigos”. Los dueños, incluso, dicen que entre ellos no son amigos, sino que la relación la tienen sus mascotas entre sí.

DIVERSIÓN VS. PREOCUPACIÓN

Ahora bien, del otro lado, los especialistas advierten que tanto la música, como los gritos y aplausos durante los festejos pueden ser perjudiciales para los animales, teniendo en cuenta que algunas razas tienen los oídos muy sensibles.

“Hay que cuidar el tema de los ruidos porque puede que no estén acostumbrados y les haga mal. Igualmente, los festejos no hacen la gran diferencia porque no tienen la capacidad para entender que es su cumpleaños, pero sí lo toman como un juego”, dijo Alicia Barreto, veterinaria y fundadora de APRANI.

La dueña de uno de los emprendimientos que es tendencia actualmente en el mundo perruno, Vanesa Tevez, explicó que su proyecto "nació hace dos años. No había nada igual en la Argentina y mi idea es priorizar primero el bienestar de las mascotas. Organicé desde cumpleaños simples hasta los más insólitos, pensando desde la decoración hasta el fotógrafo”, contó.

Su servicio sale a partir de $5.000 y ella brinda dos opciones: o envía la decoración por correo y los dueños del perro la arman en su casa, o bien puede acompañarlos también durante ese proceso.

Aunque parezca mentira, en algunos de estos festejos también encargan piñatas. Se puede conseguir una personalizada a $500 y rellenarla con las golosinas aptas para animales, cuyos precios van desde los $400 a $3800.

Y el atuendo no es menos importante: una camisa para representar a rapero o un vestido de princesa vale poco más de $4.000. Por un poco menos, se puede confeccionar un disfraz a medida. El look se completa con collares, zapatos y accesorios para el peinado que cuesta $1.500.

Las tortas están preparadas con carnes, verduras, avena y harina de arroz, pero los ingredientes dependen según lo que recomiende el veterinario del cumpleañero. Decoradas cuestan alrededor de $1.500. “Con una torta grande comen 10 perros. Si bien son preparadas con productos naturales, se recomienda que la porción sea a modo de premio o snack”, dijo Nicole, la dueña de “Chumbis.ok”, un emprendimiento especializado en galletas y dulces para perros.

Y así se siguen sumando opciones a la lista, que harán más o menos costosa la celebración de los canes. Se pueden contratar fotógrafos, salones de fiestas, DJs y robots, lo que implica un gasto mayor a los $70.000. Igualmente, en su mayoría, eligen celebrarlo en plazas o al ser "petinfluencers" pueden conseguirlo a través del canje por publicidad.