"Pago mil dólares por semana": se divorció y se ofrece en las redes como una "sugar mami"

Kara Miller desde que se separó de su esposo decidió dar un giro de 180° al rumbo de su vida amorosa. Así que empezó a salir con chicos jóvenes a los que les paga por que le den su atención.

En su cuenta de TikTok, la estadounidense contó que primero tuvo una relación que duró poco más de 12 meses pero no llegó a ser lo que esperaba: “No me trataba como yo quería y se veía con otras mujeres, algo que una Sugar Mama como yo no permite”.

Tras finalizar esa relación, se propuso explorar en los sitios de sitas y así conoció a Daniel, con quien ya llevan tres años de relación.

Kara tiene cinco trabajos con los que gana muy bien y eso le permite mantener a su pareja y a sus ocasionales amantes. “Trabajo como psicóloga, estoy a punto de terminar un doctorado, además trabajo en redes sociales como asesora y soy fotógrafa”.

“Decidí ser una Sugar Mama, después de mi divorcio, porque estaba cansada de ser una novia o esposa convencional y quería probar algo nuevo. Me siento mucho mejor, te ayuda a construir tu carácter. Que un joven se preocupe por una es la mejor sensación que pueda existir”.

“Me gusta cuidar de la persona con la que estoy. Todas mis relaciones se basaron en cuidar a la persona con la que estoy, simplemente me hace feliz. Me gusta ver al otro contento, si lo veo feliz entonces soy feliz”, agregó.

Por último, Kara contó cuánto le paga a los chicos que salen con ella y sobre todo a su novio estable. “Entre 500 y mil dólares por semana. Además les doy bonos mensuales que son de entre 3 mil y 5 mil. Es algo que me gusta”, cerró.