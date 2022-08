Juan Grabois, el líder del Frente Patria Grande, anunció este pasado martes que “nos vamos del bloque del Frente de Todos en Diputados”, porque siente que el Gobierno de Alberto Fernández lo “defraudó y decepcionó”.

Anteriormente, Grabois había manifestado que su preocupación no radicaba en el cambio de los integrantes del Gabinete: “No hablemos más de nombres, hablemos de medidas y tomémoslas”, indicó.

Pero la situación cambió radicalmente para él y confirmó que el Frente Patria Grande confeccionará un bloque propio en el Congreso de la Nación: “Nos vamos del bloque de Diputados y yo personalmente veré qué hago”, aseguró.

Según el fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, con la llegada de Sergio Massa a Economía, esperaban medidas que ayudaran a los sectores más vulnerables de la población. Algo que en sus palabras, nunca se concretó.

“Se olvidaron, como siempre, de los que no tienen nada de nada, de los jóvenes abandonados, los indigentes, los sin tierra, techo ni trabajo”, afirmó en diálogo con Página 12.

En este sentido, únicamente resalto que “Cristina redujo la pobreza y la indigencia. Por eso la bancamos. Lo que no esperábamos era la conducta de otras personas del kirchnerismo que no voy a nombrar. Que nos pidieron tiempo y después le clavaron un puñal en la espalda a cuatro millones de indigentes. Si Cristina tiene alguna responsabilidad es por no sacarnos a los argentinos a esta casta infame de encima”, fueron las palabras para apoyar a la vicepresidenta.

Por último y sin mencionarlo, Grabois apuntó contra el ministro de Economía: “Le va a dar todo a los dueños del litio, los hidrocarburos y el agronegocio. A los banqueros y grupos económicos. (...) En mi visión este gobierno va perdiendo su carácter popular y adoptando un carácter colonial”, terminó.