RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - Una joven de Río Gallegos denunció a través de Facebook la traumática situación que atravesó este jueves al mediodía. "No salgas sola", expresó en su relato la vecina de la capital santacruceña al contar el acoso que sufrió cuando andaba en bicicleta en pleno centro de la ciudad.

La joven indicó que este jueves estaba pedaleando con los auriculares puestos por la Av. Kirchner, cuando advirtió que una trafic blanca la seguía, publicó La Opinión Austral.

"Iba con mi bici por la Kirchner cuando siento que frenan al lado mío (iba con auriculares), me asusto pensando que me estaban por chocar y era una TRAFIC BLANCA con dos chicos, ambos me miraron y señalaron", indicó en su descargo.

"Yo lo único que hice fue seguir. Ellos me siguieron hasta que pude agarrar una calle contramano. Con todo el miedo encima volví a la Kirchner para poder ubicarme y vi que estaba cerca de la casa de una amiga. Cuando llegué no aguante y entre en pánico, llanto y todo lo que se les pueda pasar por la cabeza".

"No era la hora, ni cómo iba vestida, eran dos hijos de p...!!!", exclama y pide a las mujeres de Río Gallegos: "Por favor, no salgas solas, envíen ubicación real a algún familiar porque el miedo que siento ahora es horrible!".

Luego de su relato, otra mujer se animó a contar una situación similar: "Un día salí a andar en bici sola y una trafic blanca por la ría me seguía y frenaba cada vez que yo frenaba", indicó.

A esto agregó: "Por suerte me di cuenta y me hice la que doblaba y la traffic siguió de largo. Me metí después en contramano y la vi estacionada en una esquina más adelante. Nunca pedaleé tan rápido. Realmente me asusté", confesó en su comentario.

"Lo peor es que cuando me di cuenta pasé por al lado y miré fijamente al chico que manejaba como diciendo 'ya me di cuenta, rajá de aca' y ni eso lo asustó".