Un conocido taxista de Rawson fue interceptado por personas que se identificaron con UBER, le golpearon su camioneta particular y lo amenazaron con la frase de "No jodás más", intimándolo a que cese las protestas contra el avance de esta aplicación que no está autorizada.

El presidente de la Asociación de Taxis de Rawson, César Basualdo, contó por LU20 que hace unos días este mismo taxista que encabezó las manifestaciones contra el servicio fue amenazado por un grupo de gente que lo paró en la calle.

La víctima hizo la correspondiente denuncia en la comisaría.

“Con las manifestaciones días atrás por parte de taxistas y autoconvocados en contra de que avance la ilegalidad, pararon a uno de los gestores y le golpearon su camioneta particular unas personas que se dedican a los UBER”, reveló Basualdo.

En la capital provincial sigue creciendo la tensión entre los taxistas y las personas que manejan UBER, un servicio que por el momento no está autorizado y amenaza quitarle las fuentes laborales.

En los últimos días, hubo protestas en las calles y denuncias contra las personas que decidieron prestar este servicio como una salida laboral.

El titular de los taxistas advirtió que esta actividad que está prohibida, “reduce hasta un 30% la recaudación diaria de quienes ejercen y que hay cerca de 70 taxis truchos en la ciudad”.