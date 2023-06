"No aguanto más": la ex pareja de Cacho Garay pidió ayuda después de denunciarlo por violencia de género

Este martes la ex pareja de Cacho Garay, Verónica Macías, hizo un descargo en sus redes sociales después de la denuncia realizada por violencia de género.

La mujer mostró su indignación por el tratamiento de su situación en la justicia, y emitió un descargo público a través de sus redes.

“¿Qué tiene que pasar para que esto se termine? ¿Qué tiene que pasar para que la Justicia deje de defender a los violadores y torturadores? ¿Qué tiene que pasar? ¿Se tienen que seguir muriendo mujeres? ¿Me tienen que matar?”, disparó con la voz entrecortada.

Además de escribir “Necesito ayuda”, Verónica aseguró que está muy cansada de todo el proceso: “Yo ya no aguanto más, porque no solamente sufro yo, sufren mis seres queridos. He tenido que aguantar torturas y lo he dicho millones de veces. Estoy cansada de esto”.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Con respecto a la exposición que hizo el humorista ante la jueza de garantía que lleva el caso, concluyó: “Hoy no se me escuchó. Mi palabra hoy en la Justicia no vale nada. Se basaron en argumentos insignificantes. La verdad que es un asco todo, un asco que la Justicia de Mendoza siga protegiendo a este violador hijo de p...”.

El humorista Cacho Garay permanece detenido bajo prisión domiciliaria después de que su expareja, Verónica Macias Bracamonte lo denunciara por violencia de género. La semana pasada, trascendió la información de que la joven habría querido quitarse la vida después de que el humorista rompiera la perimetral.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

La línea 144 brinda atención, contención y asesoramiento a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género. Es importante que sepas no se trata de una línea de emergencia. Para casos de riesgo, comunicate con el 911