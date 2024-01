¿Necesitás un préstamo? La odisea de conseguir crédito en Comodoro en tiempos de inflación récord

Con el creciente deterioro de los ingresos frente a una inflación desenfrenada, muchas personas se encuentran en encrucijadas financieras que demandan dinero fresco, pero en las actuales circunstancias éste sólo se puede obtener en condiciones de muy alto interés.

Sin embargo, puede que sea inevitablemente necesario recurrir a ese tipo de auxilio. La causa podría originarse en el saldo impago de una tarjeta de crédito, la acumulación de facturas de servicios o, peor aún, una eventualidad por problemas de salud o un accidente. Lo cierto es que las motivaciones pueden ser múltiples.

Frente a esas circunstancias de urgencias, en muchos casos no hay tiempo para un análisis detallado de las condiciones en que se ofrece el crédito, o bien se asume que el costo financiero es muy alto, pero aún así se decide tomarlo para superar el inconveniente

Teniendo en cuenta esas circunstancias, salimos desde esta sección a buscar alternativas de créditos, para conocer cuáles son las condiciones más comunes a la hora de tomar una de estas alternativas ‘para salir del paso’.

PRÉSTAMOS EN EFECTIVO EN ENTIDADES FINANCIERAS

Quienes transitan la zona céntrica de Comodoro Rivadavia habrán notado una importante presencia de personas en locales de entidades financieras, dedicadas a ofrecer este tipo de líneas de créditos. Tal vez como un símbolo de la crisis, la imagen refleja la circunstancia de personas acercándose al lugar a preguntar condiciones.

Uno de ellos es Credil, donde se informa a quien solicita un crédito por primera vez que puede aspirar a un préstamo por un máximo de $300.000, siempre que cumpla determinados requisitos, como contar con ingresos en blanco, presentar recibo de sueldo, DNI y, muy especialmente, no contar con antecedentes negativos en el sistema financiero.

Otro requisito de esa entidad es contar con un ingreso similar al importe que se pretende obtener y tiene la facilidad de que no requiere ningún tipo de garantía. En este caso, por el monto ofrecido al cliente debutante, la devolución puede hacerse en un máximo de 9 cuotas de $95.500 cada una, según el sistema de calificación crediticia que utiliza la entidad.

Es decir que la devolución, por un total de $859.500, equivale a casi el triple del capital inicialmente solicitado, lo que representa un interés del 186,5%. Como se dijo, son condiciones de alto costo, como reflejo de un sistema financiero que hoy no tiene prácticamente crédito, en tanto el interés mensual, de casi un 21%, responde también a una expectativa de inflación alta para los próximos meses.

Desde esa perspectiva, el costo del dinero se atenúa, si se considera que el índice de precios seguirá alto por varios meses más, algo que también debe considerarse al momento de analizar esta opción. La alternativa para reducir el interés, es afrontar la devolución en menos cuotas, por ejemplo, en 6 de $120.000 cada una, aproximadamente, acotando tasa a alrededor del 120%.

La ventaja de este tipo de operatoria, como siempre, es la relativa sencillez con la que se accede al dinero para salir del apuro en ese momento, con sólo presentar el recibo de sueldo (o certificación de ingresos, en caso de un monotributista) y 4 meses mínima de antigüedad.

Para quienes ya operaron con la misma entidad y tienen buena calificación, el monto máximo que presta actualmente es de $700.000.

En muchos casos, el análisis de quien toma estos préstamos no pasa por el costo financiero, sino por evaluar si podrá afrontar o no la cuota mensual, en función de sus ingresos y la expectativa de que estos tengan un incremento futuro. Ahí reside una de las prevenciones que hay que tomar: si no hay certeza de los ingresos futuros, este tipo de operatoria se complica cuando se piden nuevos préstamos para pagar el anterior, con intereses que escalan en forma más acelerada aún.

Otra conocida entidad que funciona en Comodoro Rivadavia es Crediario, aunque en este caso no ofrece líneas de crédito con dinero en efectivo, pero sí un sistema de financiación para compras de electrodomésticos o productos similares.

De acuerdo con la consulta que hicimos desde esta sección, los topes de financiación de compras dependen del nivel de ingresos del solicitante, ya que las cuotas no pueden exceder un determinado porcentaje del ingreso, que por lo general se ubica entre un 25 ó 30% del mismo.

Por ejemplo, para el caso de un monotributista, el tope máximo de financiación es de $80.000, a devolver en 6 cuotas de $24.080. El interés por los seis meses es de un 80%, equivalente a un 13,4% mensual.

LOS PRÉSTAMOS PERSONALES TAMBIÉN TIENEN UN ALTO COSTO

Dentro del sistema bancario, el panorama no es muy diferente, ya que toda la economía está atravesada por una inflación que el año pasado cerró en el 211% y enero ya proyecta una inercia importante para éste y los próximos meses.

Según se puede observar en el sitio web del Banco Chubut, en una de las líneas de préstamos personales ofrecidas a personas que tienen cuentas de sueldo vinculadas a la institución, los montos pueden ser más importantes, pero el costo a afrontar estará vinculado, igualmente, a la crítica situación económica que vive el país.

De acuerdo con el sistema de simulación, si se quisiera tomar un crédito de 1.000.000 (un millón) de pesos, la devolución en 24 cuotas alcanzaría un total de $3.233.770. Como se ve, también en este caso, se devuelve el triple del monto inicialmente obtenido, a tono con las altas tasas inlacionarias.

Según el detalle que presenta la operación, el préstamo en esas condiciones tendría una Tasa Efectiva Anual del 132,17%, pero cuando se observa la Tasa Efectiva Anual, ésta asciende al 250%, mientras que el Costo Financiero Total se ubica en el 349%.

El Banco Nación, por otra parte, también ofrece una línea de préstamos bonificada, con condiciones similares a las de la entidad provincial, con una Tasa Efectiva del 228$ y un Costo Financiero Total del 315,58%.

Como se dijo, todo depende de la necesidad y la finalidad con la que se requiera de este tipo de asistencias, pero el contexto inflacionario torna muy dificultoso el acceso a un crédito con condiciones más favorables.

PRÉSTAMOS DE BILLETERAS VITUALES

También las billeteras virtuales ofrecen alternativas de créditos a sus usuarios, con diferentes modalidades. Mercado Pago, por ejemplo, brinda una línea de asistencia de montos chicos, que pueden ir creciendo a medida que se mejora el historial en este tipo de operatoria.

Para un crédito de $40.000 pesos, ofrece la opción de devolver en 12 cuotas de $8.955, lo que significaría un total a devolver de $107.471, lo que significa un interés del 168%. La opción es devolverlo en menos cuotas, ya que si se hace en 6, el sistema prevé que cada una sería de $12.000, lo que significa unos $72.000 finales.

Naranja X ofrece también su propio sistema de préstamos y al igual que las otras aplicaciones, se basan en la evaluación del perfil crediticio del solicitante, a partir del análisis de sus movimientos de cuenta como también de los antecedentes que se puedan registrar en el sistema financiero.

Todo depende de la circunstancia particular en que se necesite el auxilio financiero y la capacidad para devolverlo en el menor tiempo posible, reduciendo de ese modo el costo final de la operación. El tema es tener claro las condiciones, costos y riesgos, ya que así se evitan complicaciones mayores: dejar de pagar este tipo de instrumentos puede implicar serios problemas para seguir desempeñándose en el sistema financiero, pudiendo llegar a situaciones de embargo y otras complicaciones que es conveniente evitar.