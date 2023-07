Dana Pontoniero pudo ser una víctima más de los femicidios que se registran a diario en la Argentina (1 femicidio cada 28 horas), pero gracias al accionar de Cristian Dobrinsky Roa, Jesica Carrizo, Nicolás Guerra y Sergio Álvez, hoy puede contar su historia.

Ellos son los integrantes de la fuerza que fueron reconocidos por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tras acudir al rescate de la joven oriunda de Esquel mientras era atacada por Julián Reina, su ex pareja, en el barrio Saavedra.

En aquella tarde, los agentes pudieron reducir al agresor, identificado como Julián Alberto Reina, por medio de disparos con su arma reglamentaria, para después detenerlo por el intento de femicidio.

Este lunes, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez, Larreta recibió a Dana y compartió el momento en las redes sociales: "Hoy conversé con Dana, quien fue atacada a tiros por por su ex pareja hace unos días; y juntos le agradecimos a los policías que participaron del operativo que le salvó la vida: Cristian Dobrinsky Roa, Jesica Carrizo, Nicolás Guerra y Sergio Álvez", escribió en su cuenta de Instagram.

También estuvo presente Eugenio Burzaco, ministro de Seguridad de CABA, quien también utilizó sus redes para hablar al respector del reconocimiento a los Policías de la Ciudad: "Otorgamos un reconocimiento más que merecido. Cristian Dobrinsky y Sergio Alvez son los dos oficiales que le salvaron la vida a Dana, una mujer que fue atacada por su expareja con un arma. Gracias a ellos, hoy podemos celebrar este abrazo".

En tanto, la sobreviviente Dana, también publicó en sus redes sociales el agradecimiento a los policías que la salvaron.

"Estoy hoy acá, y lo puedo contar, gracias a Dios y al universo, que en un primer momento no salieron las balas destinadas a mí. Gracias a la policía, en particular a ellos. mis ángeles de la guarda: Cristian Dobrinsky, Sergio Alvez, Nicolas Guerra, Jesica Carrizo. Si no fuera por su rápido accionar, el desenlace hubiese sido otro, sería un número más en la estadística de femicidios".