El cabo Michel Natanahel Verón (25) sufrió una gravísima lesión en su columna vertebral y pelea por su vida en una clínica privada de Posadas, tras una fiesta de iniciación en un regimiento del Ejército Argentino en Apóstoles, Misiones. El joven celebraba su ascenso y fue obligado a tirarse a una pileta semi vacía.

“Él me decía ‘yo te quiero contar lo que pasó, mami’, y lloraba. Yo le respondí: ‘Ahora ponete bien, es lo más importante. Ya vas a contar todo’”, le dijo el joven a Mónica Rosalino, su mamá, en el hospital.

“Él solo decía ‘mirá lo que me hicieron, mami. Son unos hijos de puta’”, reveló la mujer, y detalló que su hijo fue obligado a hacer “fondo blanco” (vaciar el contenido del vaso de una sola ingesta) con vino y tomar chimichurri mezclado con limón y alcohol, entre otros maltratos.

“Él me decía que le sostuviera la cabeza. Quería hablar y hasta oramos juntos. ‘Mami, no siento las piernas. No voy a volver a caminar’, me decía. Se le caían las lágrimas y me pedía que lo abrazara, como si se estuviera despidiendo. ‘Tengo mucho miedo’, me repetía”, detalló.

“Yo le advertí que no debía ir. Y él me decía ‘no, mami, ellos son los que mandan’. Como era un almuerzo, le propuse pasar a buscarlo a las 2 de la tarde y me dijo que no”, relató la mamá detallando que su hijo tenía miedo.

Verón fue trasladado inicialmente al Hospital de Agudos Ramón Madariaga de Posadas, y luego lo derivaron al Sanatorio Boratti, donde fue sometido a una primera operación y permanece en terapia intensiva, conectado a un respirador artificial y sedado. El cabo sufrió un desplazamiento de la cuarta y quinta vértebra de la columna que lo dejó con el cuerpo totalmente paralizado.

“Cuando lo trajeron no tenía movilidad y no le llegaba oxígeno a la cabeza.Tenía un 90% de posibilidades de quedarse en el camino, según nos dijeron”, comentó en diálogo con TN.

Los médicos son pesimistas en cuanto a las posibilidades de que el cabo vuelva a caminar. “Yo tengo mucha esperanza. Es muy importante cómo evolucione su cuadro los próximos días”, acotó la mamá.

El cuerpo de Verón no emite reacción desde el cuello hasta los pies. Los médicos aguardan que se recupere de una neumonía para realizarle una nueva operación: el plan es injertarle dos prótesis que lo ayuden a reconstruir la columna y recuperar sensibilidad en el tronco y extremidades superiores.

Por su parte, el Ejército relevó a la cúpula del Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles y denunció penalmente a 15 oficiales y suboficiales implicados en el “bautismo”. Este sábado se realizará una reconstrucción del incidente con el objetivo de evaluar la responsabilidad de los involucrados.