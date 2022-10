Adrián Cárdenas fue asesinado el sábado 15 de octubre del corriente año, cuando se dirigía a jugar un partido de fútbol. El joven tenía 27 años y murió de un disparo.

Según confirmaron fuentes policiales, un auto frenó y le dispararon. A pesar de que fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, se confirmó su muerte tras ingresar y según indicó el Ministerio Público Fiscal, aún no hay detenidos por el crimen.

En una reciente comunicación que mantuvo ADNSUR con Pablo Lobos, Jefe de la División de Investigaciones Policiales (DIP) de Comodoro, en la última semana se estaban analizando las cámaras de seguridad de la zona, en inmediaciones de Pasaje Quilmes y Ajenjos, en barrio Las Flores.

El triste relato de su amigo

“El día sábado 15 de octubre noche en la que iniciaba el día de la madre, tenía que ir a jugar un partido de fútbol, como era lo habitual en mis fines de semana. Esa noche luego de cenar con mi esposa e hijos salí para dicho encuentro, fue en ese momento que al salir de casa pasa un auto con personas que con mucha maldad y alevosía tentaron con disparos sobre mi humanidad. Tres disparos fueron lanzados y uno de ellos dió sobre mi espalda a la altura del corazón, lo que provocó mi desvanecimiento instantáneo. Momentos después, gracias a mi amigo quien iba conmigo y quien me asistió en un auto, pude ser derivado al hospital de la ciudad. Entré inconsciente, los médicos intentaron reanimarme pero no pudieron parar el sangrado del letal disparo. Pasando la media noche se produce mi fallecimiento, dejando destrozada a dos familias, mis tres hijos sin padre y muchos amigos que hoy quieren que se haga justicia en mi nombre. Mi nombre es Adrián Cardenas y fui un buen pibe de barrio, amigo, compañero, trabajador y lo más importante un padre lleno de proyectos de vida y ganas de progresar... Hoy por unos cobardes que vilmente atentaron contra mi, me arrebataron la vida. Esposa, hijos, padre, madre, hermanas, demas familiares y amigos queremos que la justicia pueda aclarar lo antes posible todo y que él o los culpables paguen por el asesinato y los daños que ocasionó. ¡JUSTICIA POR ADRIAN CARDENAS! 15/10/22”, publicó uno de sus amigos a través de Facebook.