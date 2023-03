"Me obligó a recibirme a los 45 años": la tierna frase que un nene le dijo a su papá para motivarlo a estudiar

No dejar las cosas a medio hacer, terminar lo que empezamos, no faltar. Son las típicas frases que los padres dicen a sus hijos en alguna edad. El periodista Juan Meriño, contó que siempre le recriminaba a su hijo de 8 años, que faltaba a Taekwondo para quedarse jugando a la Play.

En uno de esos retos, Joaco, con tan solo 8 años le contestó: “Me decís que termine las cosas pero vos no terminaste la facultad”. La frase quedó resonando en su papá.

“El lunes mismo llamé a Universidad de El Salvador y a la UADE y fui hasta Sociales de la UBA -donde además ejercí la docencia hasta que dejé la carrera en 2009- a pedir un certificado de materias aprobada”, dijo Juan, conmovido por el comentario de su hijo.

“Ya tenía colgados en mi pared los titulos de Periodista de TEA y de Realizador de Cine y Televisón de la ORT, pero nada de eso tendría ningún sentido si no le cumplía a mi hijo. Me quedaban 6 materias y la tesis, pero me decidí por la universidad privada por un tema laboral y de distancias”.

“Lo que sigue no es más interesante que lo que cualquier estudiante pueda contar, pero hace dos días le relaté la anécdota a mi hijo, que por supuesto no recordaba”

“Joaco me enseñó que jamás somos lo que decimos sino lo que finalmente hacemos, y que aquella frase trillada y aburrida de “se predica con el ejemplo”, está más vigente que nunca”, finalizó emocionado Juan.

Fuente: TN