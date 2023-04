Vecinos del barrio 9 de Julio de Comodoro Rivadavia se reunieron con la Unidad Regional por problemas de seguridad, donde se discutió sobre la posibilidad de instalar alarmas comunitarias.

Leticia una de las vecinas, dialogó con ADNSUR acerca de la problemática: “La reunión se hizo por los casos de inseguridad que crecen en el barrio, que ya son de dos tres días en donde pasa, podemos enumerar un montón de casos que son de robos menores y de ver gente que anda merodeando dando vueltas por el lugar con esa finalidad de robar”

"El domingo me quisieron entrar a siete de la mañana. Yo estaba en el primer piso, me despierto, me levanto y cuando doy la vuelta por la cocina me encuentro con un chorro un delincuente en enfrente de mí mirándome con un caño en la mano"

“Entonces lo increpo y le digo acá no vas a entrar con un montón de gritos e insultos que se me salieron propios. Al mismo tiempo llamo a la policía que vienen, ahí seguido es que se bajan los oficiales y van a buscarlo hacia avenida Córdoba y lo encuentran a pocos metros”

“Muchos vecinos se manifiestan en un grupo que tenemos, expresando situaciones parecidas. Las cámaras de seguridad no se ven, y son de casas particulares, no del municipio. Tenemos otra problemática, una casa abandonada con un árbol gigante que nos tapa la visión de la mitad de la cuadra”.

“Queremos buscar la manera de tener un monitoreo, una alarma comunitaria, y hacernos cargo entre todos de lo que nos corresponde”

Lucas Cocha, Jefe de la Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia, dijo que la reunión con los vecinos del barrio 9 de Julio, la teníamos pendiente, justamente para escuchar a la inquietud del vecino. Hemos tenido algunos hechos en los cuales se han detenido individuos por diferentes delitos excarcelables. Van a audiencia de control y recuperan la libertad".

“También tenemos este programa de trabajo junto a los vecinos que para nosotros es muy útil, porque el trabajo de la prevención lo hacemos todos juntos, vamos a empezar a organizarlo y vamos a ver trimestralmente cómo va a evolucionar a esto”, dijo en referencia a las medidas que se tomarán en cuenta.