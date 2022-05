Cuando se conoció que Rusherking iba a ser uno de los invitados de PH, Podemos hablar, el centro de atención iba a estar sobre su figura. El joven músico oriundo de Santiago del Estero protagoniza uno de los romances del momento con Eugenia La China Suárez. Y por primera vez, le declaró su amor de forma pública.

Vale remarcar que anteriormente solo había como testimonios un baile in fraganti en el after party de la entrega de los Martín Fierro, una almuerzo en la casa de ella y la coincidencia en el festejo de cumpleaños de él.

También, las cámaras de LAM los encontraron a la salida de un hotel de Recoleta, después de una noche de amor que terminó accidentada, con sus respectivos autos acarreados por la grúa aunque a ellos no pareció importarles.

¿Nuevo romance? La China Suarez y el cantante Rusherking a los besos en un after

Sin embargo, el testimonio del rapero confirmó oficialmente la relación. “Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, admitió el músico.

“Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes. Tuve la mala suerte de que me grabaron cuando estaba en una en los Martín Fierro. No me gusta eso de mostrarme ni exponerme cuando recién estoy conociendo a alguien porque me parece mucho”, comentó.

"Fui mundial", dijo Rusherking tras el encuentro mimoso con "La China" Suárez

“Estuvimos toda la noche cruzando miraditas en esa fiesta, después hablamos y después yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos en Madrid y después volví para Argentina y nos vimos acá también”, relató, sin dar fechas ni más precisiones. Pero asegurando que todo marcha por el buen camino: “Nos estamos conociendo y estoy disfrutando de ese proceso”, agregó.

Sobre el incidente con la grúa a la salida del hotel, aseguró que “fue todo muy rápido. No me dio tiempo a reaccionar. Me subí enseguida al auto. La pasamos excelente”, aseguró sin dar demasiados detalles.

“Yo lo que le digo a mis papás es que no crean cualquier boludez que ven en la tele. Les cuento que para mí Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad”, culminó el trapero.