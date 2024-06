“Levantar la barrera sanitaria significaría un grave perjuicio para la producción bovina de la Patagonia”, dijo Luján

La barrea sanitaria que impide el ingreso de carne con hueso desde el norte del país hacia la región patagónica se creó décadas atrás, con el fin de erradicar la fiebre aftosa, un objetivo que las provincias del sur fueron obteniendo en forma progresiva a partir de los excelentes resultados que arrojó la medida sanitaria.

“Desde hace un tiempo se impulsa desde la zona norte la apertura de la barrera sanitaria y hoy se habla de un posible proyecto de ley para para eliminarla -expresó Osvaldo Luján, en diálogo con ADNSUR-, lo cual realmente preocupa bastante a la zona patagónica, porque implicaría perder un estatus sanitario para acceder a mercados europeos, que serían imposibles de lograr si no tuviéramos esta categoría de libre de aftosa sin vacunación. Sería un grave perjuicio”.

NI MEJORA DE PRECIO NI MEJORA GENÉTICA

Hay dos motivos por los que el gobierno de Javier Milei busca revertir una medida que se mantuvo en las últimas décadas. Uno se refiere a motivos económicos, ya que se alude a una presunta baja de precios de la carne al posibilitar la mayor circulación de ganado en pie. La segunda se vincula a una supuesta mejora genética a favor de la región patagónica. Ambos argumentos son fácilmente rebatibles a partir de datos de la realidad.

Sobre los motivos económicos, Luján planteó que son absolutamente incorrectos y fácilmente rebatibles. “Nosotros vemos que no es así, porque hoy mismo, cuando se analizan los precios, estos son valores oficiales de los mercados que se manejan tanto en la zona norte como en la zona sur. No hay, prácticamente, diferencia en los precios que se manejan con los novillos de esta zona con lo que realmente se comercializa con mayor cantidad. Es un argumento no válido”.

Abrir la barrera sanitaria afectaría también lo que se vincula a fruticultura y horticultura, que en la Patagonia sur quedan protegidas contra determinadas enfermedades y plagas, es decir que va más allá de la carne con hueso.

“El hecho de levantar la barrera afectaría la posibilidad del mercado internacional para Patagonia -apuntó Luján-. Por otro lado, el hecho de que el propio SENASA mantiene la política de seguir vacunado en otros puntos del país, significa que el riesgo de la enfermedad aftosa todavía existe en el país, de lo contrario seríamos todos libres de aftosa”.

Por otro lado, con respecto a la “mejora genética” que aducen los impulsores de la iniciativa, Luján detalló la situación es exactamente la contraria, ya que la calidad de los animales de la región patagónica se ve reflejada en las premiaciones que vienen obteniendo las cabañas en algunas de las principales pistas del país.

“Hoy la genética en Patagonia del toro, como también del ovino, está dando muestras todos los días, hemos tenido un campeón hace unos días en Tandil, como también en otras provincias. Competimos con los mejores en genética bovina, por lo tanto, no existe algo que me indique que el ingreso de animales del norte vaya a mejorar la genética, como argumentan para abrir la barrera sanitaria. Me parece que son sólo comentarios, sin ninguna validez con respecto a la realidad que hoy tenemos en el mercado”.

EL MEJOR TORO DEL PAIS NACIÓ EN SARMIENTO

En efecto, el viernes 31 de mayo, un toro nacido en Sarmiento ganó el premio Gran Campeón Hereford a todas las cabañas del país, en la segunda pista de mayor importancia, en Tandil, lo que da por tierra con el argumento de “la mejora genética”.

El premio de Gran Campeón fue para cabaña San Marón, de Sarmiento, que también obtuvo el 3er premio a la mejor Hembra del certamen.

Sumado a buenas performances también en pistas de la Sociedad Rural de Buenos Aires y otras exposiciones del país, queda en evidencia que, por lo contrario, eliminar barrera amenazaría la calidad genética de las cabañas al sur del río Colorado, con algo más de 1 millón de cabezas bovinas, se vería gravemente afectada, ya que perdería competitividad.

Luján refirió que lo que se viene trabajando en la Patagonia, entre el sector público y el privado, es que la barrera sanitaria, en lugar de eliminarse, vaya subiendo hacia el norte, es decir para alcanzar a más regiones del país como libres de aftosa y sin vacunación, a fin de aprovechar el potencial exportador de carne y genética de primera calidad.

Para rechazar esta medida, las Federaciones Rurales de la Patagonia han obtenido una audiencia con el titular del SENASA, prevista para el próximo 13 de junio, con la finalidad de exponer los perjuicios de una medida que no es la primera vez que se intenta, sobre todo al amparo de intereses comerciales de cadenas cárnicas del centro del país.