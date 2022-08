Lo que faltaba. Luego de que Mica Vázquez brindara fuertes declaraciones sobre su relación con Fernando Gago y la traición de la tenista Gisela Dulko, apareció una nueva figura que se sumó al escándalo.

La actriz fue invitada a Podemos Hablar y reveló que el ex Boca "¡Me cagó con media Argentina y con media Europa!”.

Lejos de culminar la polémica, apareció Silvina Luna y dio algunas picantes declaraciones sobre el "recorrido" que tuvo Gago en sus infidelidades.

Mientras la actriz comentaba las idas y vueltas que tuvo con el exfutbolista de Boca Juniors, Locho Loccisano estaba cenando junto a Silvina Luna y grabando unas historias para su perfil público de Instagram. A los ex participantes de El Hotel de los Famosos se le sumó Majo Martino, y en los videos se ve a los artistas mirando con atención las declaraciones de Mica Vázquez.

Silvina Luna estaba esperando el momento en el que la mencionara y su colega filmó su reacción. “Es verdad, jugaba a dos puntas”, confesó la modelo.

Majo Martino fue por más, le consultó si le había comentado que estaba en pareja con Vázquez o no y Luna respondió: “No, no me dijo. Estaba a dos puntas”, admitió en medio del escándalo que nació en la mesa radial.

Luna en una entrevista aseguró que Gago había sido el peor novio de su vida y que la pasó mal por la infidelidad del ex jugador de Boca.