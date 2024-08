Una mujer de Chubut viajó a México para celebrar un viaje con su esposo y sufrió un ACV. Está internada en un hospital y su familia busca recaudar dinero para pagar los altos costos de salud. Yanina Ganga, hija de la mujer, habló con ADNSUR y dio detalles de la difícil situación familiar que atraviesan.

La mujer explicó que sus padres viajaron a México “de paseo”, desde el 13 de agosto al 23 de agosto. Sin embargo, el día 22 de agosto a la noche "mi mamá se descompensa y ahí empieza todo. La trasladan de urgencia a una clínica privada en México y le tuvieron que hacer reanimación, tuvo un infarto, tuvo un ACV. De urgencia le hicieron una operación en la cabeza", explicó.

Si bien, reveló que sus padres “tenían el seguro de viaje, pero ese seguro tiene un monto, un tope. El monto que tenía era nada menos que ochenta mil dólares. Con la cirugía y unas horas de internación, un día y medio, esa suma se agotó, según lo que nos dicen”.

“Allá nos dijeron que todo era muy caro, pero bueno, ahí están en duda también si realmente se agotó o qué pasó. Eso se lo informan a mi papá en esa clínica. Es una clínica de alta complejidad privada en Cancún, se llama Hospiten Cancún”, señaló Yanina.

Además, indicó que “Él (su padre) está solo allá, está desesperado, en shock con todo lo que pasó. Jamás en la vida nos esperábamos que iba a pasar y ahora estaba en contacto con el consulado, que a ellos también les parecía una locura la cifra”.

“Se terminan los 80.000 dólares y cuando pasa un día y pico ya corría a cuenta nuestra dólares, a la clínica al no recibir los dólares en efectivo, ayer en la tarde decide sacarla de la clínica. Mi mamá está en coma todavía, ni siquiera puede despertarse y ellos deciden sacarla, porque como no se pagó, mandándola a un hospital público, por ahí también en Cancún, que tampoco es un hospital gratuito, todo se paga. Obvio va a ser menos la suma, pero una locura. Ayer fue un día terrible, porque desde acá pensando en qué estado está mi mamá”, señaló la hija de la mujer.

En tanto, aseguró que “nosotros sí queremos cubrir esos gastos que se generaron en la clínica, y en un principio si nadie nos ayuda hay que pagar un avión sanitario”. “Estamos hablando de un total de más o menos 50.000 dólares. Las autoridades están en conocimiento, pero todavía nadie nos dice ‘mirá se me va a hacer tal cosa’. Hoy se comunicó con nosotros una abogada como para iniciar un amparo judicial también, para ver si se puede agilizar todo”.

Por otra parte, señaló que no tiene noticias del estado de salud de su mamá. “Desde ayer a la tarde, que la instalan en este hospital nuevo, no tenemos noticia de nada. Yo ahora estoy tratando de comunicarme con mi papá porque lo último que hablé hoy a la mañana estaba saliendo para el hospital y yo le pedí por favor que me mande, si es posible, escrito del informe médico de cómo está, de qué dicen. Y ahora intenté comunicarme, pero no, todavía no he podido. Estoy esperando noticias”.

Por último reveló que “nos dijeron que sí se puede recuperar, habría que incluso hacer otra cirugía más, por eso autorizarían un traslado desde allá a Buenos Aires para hacer esa segunda cirugía”.

Aquellas personas que deseen colaborar pueden enviar sus aportes económicos al siguiente alias: PORVIRGINIARIVAS.MP y a nombre de la cuenta de Lilian Yanina Vanesa Ganga (hija de la mujer).