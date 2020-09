SANTA CRUZ (ADNSUR) - El secretario de Salud Pública, Ignacio Suárez Moré, expresó en conferencia de prensa que "para el turismo no queremos ser pesimistas, pero sí vamos a ser realistas, y sabemos que hoy no podemos hablar ni pensar en una apertura del turismo porque sería hipócrita y lo que queremos es ser transparentes".

El funcionario, acompañado por el ministro de Salud y Ambiente santacruceño, Claudio García, agregó: "Estamos preocupados, queremos tener una provincia sana y que podamos desarrollar todas las actividades como corresponde".

Suárez Moré precisó que la provincia trabaja con el Gobierno nacional en el Protocolo de Parques Nacionales, del que se aprobó la primera fase, que habilita al residente local, pero aclaró que "eso fue antes de desencadenarse la cantidad de casos que tiene hoy El Calafate", principal destino turístico de Santa Cruz.

"En líneas generales -siguió- para que todos tengamos la misma sintonía, y entendamos que esto no es un capricho, que podamos o no habilitar tal o cual actividad, la única manera que tenemos es el aislamiento, la no circulación y evitar todo tipo de contacto con casos confirmados, sospechosos o estrechos y de esa manera nos vamos a seguir manejando".

El secretario de Salud advirtió que "vienen los días lindos, mucha gente quiere salir, disfrutar del aire libre, de muchas actividades, pero también sabemos que estamos en una situación de pandemia, es algo que no lo teníamos previsto y que tenemos que actuar en consecuencia y actuar de manera responsable".

"Esa conducta responsable no es más ni menos que ver cómo podemos hacer para poder desarrollar las actividades, con los protocolos específicos para disminuir la cantidad de contagios", concluyó.