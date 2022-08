El hecho ocurrió el pasado viernes en la intersección de las calles Migueletes y Jorge Newbery, del barrio porteño de Las Cañitas. Allí una mujer estacionó su camioneta en una parada de colectivos y se indignó cuando un encargado de un edificio la grabó cometiendo la infracción, a quien trató de "metido" y "planero".

El portero le cuestionó a la conductora el lugar que estaba ocupando al estacionar y la mujer argumentó que era discapacitada. “Los discapacitados podemos parar en cualquier lado”, le gritó al hombre.

Gustavo, el portero, señaló que se indignó cuando vio que entre las personas que estaban en el lugar había una anciana que tuvo que bajar hasta la calle y ser ayudada para subir al colectivo porque la camioneta no le permitía que la unidad se acerque hasta la parada.

“La mujer mayor tuvo que ir casi a la esquina, bajar la calle y tuvieron que ayudarla a subirse. La subieron, el colectivo arrancó y se fue. Ahí fue que le dije ´señora, no puede estacionar ahí´ y vi que tenía el cartel de discapacidad”, comentó en diálogo con Crónica Tv.

Sin embargo, encontró respuesta en la conductora que argumentó ser discapacitada y “podía estacionar donde quiera”. Pero no quedo ahí ya que cuando vio que Gustavo estaba grabando la situación, la mujer lo increpó. “¿Porqué no te compras una vida, flaco? No tenés un car... que hacer, sos un planero”, le dijo e inmediatamente llamó a la policía.

“Ah claro, es portero, le pagan tanto que está recontra al p... Como ganan tanta plata está con un teléfono grabándome. Venga a buscarlo y explíquele como es la ley porque se ve que los porteros no estudian las leyes”, sostuvo la conductora en la llamada telefónica.

La conductora le dijo que era “metido” y un “resentido”. "En tu vida vas a tener una camioneta así, negro de m...”, señaló la automovilista que sufrió una infracción de tránsito por $16.050.