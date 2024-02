Pocas veces se señala que la Patagonia evolucionó al ritmo de la música, el arte y la creatividad de su pueblo. Las ceremonias tradicionales de los Pueblos Originarios para darle sentido a la existencia humana a través de una cosmovisión, los aportes de la migración interna y la inmigración de distintas latitudes del mundo amalgamaron una identidad dinámica para enfrentar los desafíos de cada época histórica.

El Valle de Chubut fue uno de los protagonistas de todo este apasionante proceso porque fue el escenario donde se concentró la inmigración europea, la cultura galesa y la motivación de los habitantes locales.

EL ORIGEN DE UNA ESTRELLA

En este contexto de una cultura popular apasionante, Amanda Miguel nació el 1 de junio de 1956 en Gaiman. Tuvo la vocación por la música desde siempre. A los 4 años, empezó a aprender a tocar el piano de su madre incluso antes de su escuela primaria.

“Escuchaba tocar a mi mamá y después trataba de copiar las canciones de moda en el piano. Tengo un oído bastante físico. Sacaba los acordes de temas de Violeta Rivas, Leonardo Fabio y Sandro”, recordó Amanda en diálogo con El Valle On Line.

“Cuando alguien venía de visita a la casa, mi mamá me hacía cantarles y tocarles el piano, yo daba el show y –de paso- me entrenaba. Era la atracción de la familia”, evocó.

“Desde chica, me visualizaba como una artista famosa, querida, respetada, muy segura de mí misma y con una imagen fuerte, cantando por todos lados”, aseguró como un vaticinio de una carrera que le demandó mucho esfuerzo e incluso alejarse a varios kilómetros de sus seres queridos.

A esa pasión inicial, le aplicó el profesionalismo de la técnica que le brindaron las profesoras de piano “Nelly” Calle y la Sra. Mac Burney.

EL ABUELO COMO EL GRAN IMPULSOR DE SU VOCACIÓN

En otro tramo del repaso de su trayectoria, Amanda Miguel subrayó “para mí, Gaiman fue fundado por mi ‘abuelito’ porque él tenía la sodería, el bar, el cine y la mercería. Cuando él tenía ganas, cerraba el bar con una barra de hierro y se ponía a cantar en catalán.

Me preguntaba si me quería quedar por que iba a cantar y no quería que lo molesten. Son recuerdos de Gaiman que nunca me voy a olvidar”.

El bar fue “La Armonía” ubicado en la Av. Eugenio Tello concebido por Isidro Samso, un inmigrante catalán que desembarcó en Puerto Madryn y –tiempo después- se instaló en Gaiman donde impulsó la actividad social de la ciudad.

“Mi abuelo traía artistas al pueblo y así conocí a Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, Hernán Figueroa Reyes, Los Chalchaleros, entre otros. El salón de cine y el cuarto donde se proyectaban las películas eran una gran aventura”, detalló la artista.

Amanda Miguel asistió a la escuela secundaria en el Colegio Nacional de Trelew donde fue compañera –entre otras- de la actual diputada provincial Sonia Cavagnini quien relató “siempre nos decía que ella iba a ser cantante profesional. Tenía una firme decisión. Para mí, era una locura total. Luego, no concurrió más al colegio y no supimos nada más de su destino. Con el paso de los años, la vimos consagrarse en México y me pareció fantástico porque lo logró. La admiré siempre”.

En ese momento, decidió instalarse en Buenos Aires para estudiar música al primer nivel con el profundo deseo de hacer una carrera y poder vivir de su pasión. Con el paso de los años, estudió en el Conservatorio ‘Alberto Williams’ y se recibió de profesora de Teoría y Solfeo y profesora superior en Piano y Composición.

1975: EL ENCUENTRO CON DIEGO VERDAGUER

Ya radicada en Buenos Aires en 1975, Amanda Miguel conoció al artista Diego Verdaguer quien ya tenía un recorrido en la música en aquel momento. Al poco tiempo, se consolidó un matrimonio y una fórmula artística monolítica. Juntos, realizaron una gira por toda América Latina y se radicaron en México.

Se cumplen los 45 años de carrera de Amanda Miguel y su consagración -en 1979- con uno de sus grandes éxitos “Así no te amará jamás” en el que reveló una faceta impactante como una mujer intensa en el escenario, con su voz potente, una mirada particular y una actitud desafiante. En otras palabras, inventó un género. Hoy los derechos de las mujeres están consagrados pero –en aquel momento- no eran habituales esas demostraciones. Su interpretación desgarrada de “Él me mintió” es otro clásico indispensable de su carrera. Esa impronta caracterizó el desarrollo de una carrera brillante.

Amanda Miguel ha grabado 13 álbumes de estudio, 5 de conciertos en vivo y ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, por lo que ha sido acreedora a múltiples Discos de Oro y Platino. Sus obras más reconocidas son “El me mintió”, “Así no te amará jamás", "Mi buen corazón”, “Hagamos un trato”, “Castillos”, “Como un títere”, “El rostro del amor”, “A mi amiga”, “Dudas”, “Las pequeñas cosas”, “El gato y yo”, “El Pecado", “Cosquillas en el pecho”, “Simplemente amor” y muchas más.

Acorde a los nuevos tiempos, la artista también ha tenido un gran impacto en el mundo digital, prueba de ello los más de 6.200.000 seguidores que acumula en sus redes sociales (IG, FB, TW y suscriptores en su canal de YouTube), más de 511.000.000 millones de vistas que registran sus canciones en internet y los más de 2.600.000 oyentes mensuales que escuchan en promedio sus temas tan sólo en Spotify.

Entre el 1996 y el 1998 publicó dos nuevos álbumes "Ámame una vez más” y “Cinco Días"; grabados en Italia, llegaron al No.1 en las listas de Estados Unidos y Latinoamérica. En 2015 Amanda lanza al mercado su álbum “80*15”, el cual incluyó un nuevo éxito en su trayectoria, la famosa canción “Hagamos un trato”, convirtiéndose en un himno de unión.

También en 2018 realizó una gran gira en compañía de su esposo Diego Verdaguer y su hija Ana Victoria denominada “Siempre juntos”, iniciando en septiembre en Los Ángeles, California y terminando a finales de noviembre en Detroit, sumando en total 25 ciudades.

Esta ha sido una de las giras de conciertos consecutivos más extensa y exitosa que cualquier artista latino haya tenido en Estados Unidos.

Debido al éxito obtenido, este mismo tour continuó en el 2019, comenzando en febrero en Chicago y concluyendo en Richmond, California, cumpliendo así otro bloque de 11 conciertos más.

Durante la pandemia Amanda Miguel no dejó de lanzar su música y estar activa, pero sobre todo sorprendió con un cambio de look sin precedentes, se cortó su icónica y característica cabellera larga para dar pie a una nueva etapa en su vida. En julio de 2020 estrenó una nueva versión del conocido tema “Para Mañana“ acompañada por Diego Verdaguer y su hija Ana Victoria.

A finales del 2021, Amanda Miguel se estrenó como abuela y para celebrarlo compuso una hermosa canción para su nieto Lucca titulada “9 Lunas”, tema que lanzó el 5 de noviembre, apenas 4 días antes del nacimiento de su nieto.

El 27 de enero de 2022, despidió del plano terrenal a su más grande amor, a su compañero de vida, a su esposo, amigo y cómplice Diego Verdaguer con la misma dedicación y entrega que el primer día en que sus vidas se cruzaron en una calle de Buenos Aires.

VOLVIÓ A CANTAR EN ARGENTINA EN EL 2016

A pesar de esa carrera vertiginosa y extraordinaria por América Latina, Amanda Miguel recién volvió a cantar en Buenos Aires en octubre del 2016. También, realizó entrevistas en medios de comunicación donde interpretó sus célebres canciones en un dúo conmovedor con Juliana Gattas, cantante de ‘Miranda’. También, estuvo en Gaiman visitó las casas de té y recordó su paso por el Colegio Nacional de Trelew.

En los últimos años, cantantes de la música popular como Karina ‘la princesita’ y Angela Leiva interpretaron sus canciones con la intensidad que se merecen.

A su vez, Hadonais Nieves ganó el concurso del programa de TV “La voz” de Chile con la canción “Él me mintió”.

En la zona, la cantante de Rawson, Karina Fiorotto, también grabó “Así no te amará jamás” que la catapultó para ser convocada en las Fiestas Populares y en los eventos particulares de las empresas o los organismos públicos.

¡'MADRE DEL AMOR HERMOSO’: QUE LINDO SERÍA QUE AMANDA MIGUEL CANTE EN GAIMAN PARA UNA MULTITUD!

Por supuesto, que un artista se vuelve inmortal cuando las hinchadas de fútbol cantan sus canciones para alentar a sus equipos pero también cuando se cantan en los karaokes de los pubs, en las fiestas familiares, bajo la ducha o cuando se estudia.

Amanda Miguel logró hacerlo posible. En el medio, estudió desde chica, tuvo una voluntad inquebrantable pero tuvo que abandonar su lugar de origen desde adolescente en momento muy complejos para el país. Ella misma admite que “no sembré tanto como debí en Argentina”.

Todavía, estamos a tiempo para un show del reencuentro en Gaiman para revincularse con la historia y también para colaborar con las carreras de los nuevos músicos provinciales como Yoel Hernández y Yhosva Montoya entre otros que empiezan a hacerse un nombre propio en el mundo de la música.

Argentina atraviesa momentos aciagos. En la música, todo se observa de otra manera. Nos merecemos tener esa caricia del destino para recuperar la historia de Amanda, proyectar a los nuevos valores y remarcar que la confianza en los propios sueños, la perseverancia, la formación permanente, el sentido de la oportunidad son las claves para descollar en cualquier ámbito de la vida social.