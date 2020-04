RAWSON (ADNSUR) - La provincia del Chubut continúa sin casos confirmados de Coronavirus. En ese marco, en una conferencia de prensa del Comité de Crisis, el ministro de Salud, Fabián Puratich, se refirió al uso del barbijo y manifestó que "en esta etapa no es necesario" utilizarlo.

En Chubut se descartaron dos casos sospechosos, de las ciudades de Trelew y de Esquel, mientras que continúan pendientes de resultados once casos sospechosos (8 CS con NE y 3 IRAG). Desde el 2 de abril, las pruebas diagnósticas de RT- PCR se realizan en dos nodos de la Red de Laboratorios provincial de Salud Pública. Mientras tanto, hay un total de 630 viajeros se encuentran cumpliendo el aislamiento social preventivo obligatorio; se incluyen personas procedentes del exterior, de CABA, Provincia de Bs As, Córdoba, Chaco, Santa Fé y Tierra del Fuego. A su vez, son 2.690 las personas en esta provincia que han finalizado su aislamiento, habiendo cumplido los 14 días de aislamiento preventivo y obligatorio desde su regreso de las zonas riesgo, según el parte de salud emitido este viernes.

USO DEL BARBIJO

Sobre la utilización de barbijo casero, cubreboca o barbijo social, el Ministerio de Salud de Chubut detalló que "en los escenarios epidemiológicos con transmisión comunitaria, es decir en aquellas regiones donde actualmente se reportan casos de COVID19 sin identificación de un nexo epidemiológico, la utilización de una mascarilla, barbijo casero, cubreboca, barbijo social o comunitario se considera una herramienta complementaria a las medidas de prevención y control de COVID 19 y otras infecciones respiratorias, que ya se conocen como eficientes y efectivas: aislamiento, distanciamiento físico y lavado de manos con agua y jabón".

"Requiere la utilización y manejo correctos y apropiados, entendiendo que la finalidad es contribuir a la protección de quienes se encuentran alrededor y no la falsa seguridad de autoprotección, ya que su utilización no reemplaza las medidas de prevención mencionadas antes", remarcaron las autoridades.

"Al día de hoy, la provincia del Chubut es una de las tres jurisdicciones que no han reportado casos, no se ha confirmado la presencia de COVID 19, por lo cual en este escenario actual su utilización no resulta de uso obligatorio", se indicó.