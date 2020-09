COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, se refirió este jueves a la situación epidemiológica que atraviesa Comodoro Rivadavia con un numeroso registro de casos de coronavirus en las últimas semanas. Este miércoles por la noche se confirmaron 53 nuevos casos, acumulando 894 en total desde el inicio de la pandemia, 780 de ellos en el mes de agosto.

“En Comodoro Rivadavia, llegamos al momento de la mayor cantidad de casos, llegamos a 780 casos en Comodoro a fines de agosto”, admitió el ministro. Mientras que aclaró que en Puerto Madryn “el brote está empezando recién, en la cordillera sólo aparecieron casos en El Hoyo y Lago Puelo y la comarca VIRCH- Valdés se mantiene con poquitos casos”.

Asimismo, destacó que independientemente de la cantidad de casos es preocupante los días de duplicación de la enfermedad “es un índice que nos tiene que encender las luces de alarma”, dijo a Canal 12. Y confirmó que debido a la gran cantidad de hisopados que restan conocer los resultados, se van a procesar muestras de Comodoro en laboratorios de la ciudad de Trelew. Según información suministrada en el último parte sanitario, hay cerca de 300 casos sospechosos.

Preocupado por la situación que se vive en la ciudad, con el aumento de contagios, el funcionario afirmó; “No hemos llegado con el mensaje adecuado a la sociedad para el cuidado individual. Las reuniones sociales y las distensiones en los ámbitos laborales fueron los ámbitos fundamentales de contagios. Cuesta mucho que el mensaje llegue a los jóvenes”, manifestó.

Y destacó que las reuniones sociales siguen siendo los ámbitos de contagio: "No hay contagios en los restaurantes ni en los lugares donde funcionan los protocolos. Hay un promedio de 30 contactos estrechos por cada caso confirmado. Insisto en el cuidado individual porque el control del Estado llega hasta un límite”.

OCUPACIÓN DE CAMAS

Respecto de situación sanitaria, el ministro aseguró que “yo no quiero que se ocupen las camas. Tener 100 camas y todas ocupadas no nos sirve como sociedad. Tenemos que lograr que esas camas no se ocupen”, dijo.

Y expresó que el objetivo es proteger a la gente para que no se enferme. “En estos 6 meses, reforzamos el sistema de salud. Logramos duplicar la cantidad de camas de terapia intensiva. También pudimos proveer los elementos de protección personal. El Gobierno Nacional también aporta recursos de manera continua”.