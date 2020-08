COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR)- Chubut tiene actualmente 617 casos positivos acumulados de coronavirus, de los cuales 259 están activos, dos en terapia intensiva y seis personas fallecidas. De ese total, 489 corresponden a Comodoro, 296 están recuperados y hay 4 fallecidos.

Ante este panorama, el ministro de Salud, Fabián Puratich manifestó su preocupación por el aumento de casos de Covid-19 que hay en Comodoro Rivadavia: “Veníamos con 30 días de duplicación de casos, hoy estamos en 12 días, eso es lo que realmente preocupa". Y señaló que "en agosto vamos a superar los 700 casos”, en Chubut.

Al respecto, aclaró que ante este tiempo de duplicación de casos que aparecen “ la proyección es seguir creciendo y cada vez más rápido. Cuando comenzó el brote hubo zonas de la cuidad donde había mayor concentración de casos, hoy la dispersión de los casos es en la ciudad en general”, lamentó.

Puratich además explicó que las autoridades en consenso decidieron no retroceder de fase, atento a que “Comodoro tiene actividad económica y productiva muy alta y es complejo restringir las actividades”, dijo. Por eso se busca incrementar los controles en las actividades habilitadas, disminuir el tiempo que la persona circula en la calle y hacer un llamado al cuidado individual. “Si hoy no logramos entender que es fundamental, podemos tomar las medidas pero no serán efectivas”, indicó.

“A mí no me preocupa tanto que salgan las personas, sino las condiciones en las que salen, sin tapabocas, sin respetar la distancia social o compartiendo el mate. Muchos de los contagios en asados y reuniones familiares”, afirmó en diálogo con Radio Chubut.