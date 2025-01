La heroica reacción de dos policías chubutenses le salvó la vida a un bebé de dos meses que se estaba ahogando. Ocurrió en Rawson, el miércoles pasado. Una semana después, las agentes recibieron un merecido reconocimiento por parte de las autoridades.

“La verdad es que no me esperaba el reconocimiento; para mí había sido como un accionar más, pero fue muy emocionante recibir esto, porque es un orgullo para mí, ya que es la primera vez”, contó Daiana Rey, una de las policías que asistió al bebé, en diálogo con Jornada.

Las agentes de la Comisaría de la Mujer de Rawson llegaron hasta la casa del chico luego de un llamado al 101 que alertaba sobre la presencia de un bebé que tenía signos de ahogamiento tras haber ingerido un medicamento. La madre del nene, desesperada, explicó que no reaccionaba.

Al ver lo que sucedía, Daiana y su compañera, Noelia Ruiz, decidieron trasladar al chico y a su mamá al hospital. En paralelo, comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando liberar las vías respiratorias.

“Yo era la que manejaba el móvil, y mi compañera era la que iba haciendo los masajes y tratando de que el bebé volviera a respirar”, explicó Daiana luego de recibir el reconocimiento de manos del ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz.

El rápido accionar fue clave para poder salvar al nene. “No estábamos cerca del hospital, quedaba del otro lado de la ciudad, pero se ve que me acompañó Dios, porque la verdad es que venía con sirena, baliza, todo, para que no se me cruzara nadie. Gracias a Dios llegamos y el bebé empezó a respirar a dos cuadras del hospital”, agregó la policía.

Por último, Daiana remarcó la importancia de recibir capacitaciones para estar preparados ante situaciones como las que les tocó atravesar. “Nuestro trabajo es así, no sabes qué te puede pasar acá en la esquina. Y solo cuando te pasa, sabés cómo accionar, pero es fundamental tener la cabeza fría y poder ayudar, porque muchas veces los nervios te pueden jugar una mala pasada”, concluyó.