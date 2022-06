Una situación escalofriante se generó luego de que una usuaria de Twitter contará el hecho paranormal que vivió en la calle y que estaba relacionado con su hermano fallecido hace 8 años. El relató se volvió viral pero además, sumó relatos similares de personas que compartieron sus experiencias.

La publicación fue realizada por la joven identificada como "shamoun" en la red social del pajarito. Quién comenzó contando: "mi hermano Santiago murió hace ocho años".

Y a continuación, explicó: “el otro día un nene que nunca vi en mi vida vino corriendo gritando ‘¡Juli Juli!’ y me abrazó fuerte”, ante la sorpresa de los usuarios. Sin embargo, ese no sería el dato más llamativo.

Es que acto seguido, la mamá del pequeño lo retó a los lejos y le gritó de “Santiago, ¡vení para acá!”, tal como se llamaba su difunto hermano. “Elijo creer”, completó la usuaria en su relato, dando a entender que se trataba de él.

Pero más allá del asombro de muchos usuarios, los relatos similares de experiencias paranormales también surgieron.

(@Pabgmail1) también relató su historia y, sin dudas, fue una de las más escalofriantes. “Mi padre tenía un taller metalúrgico, murió hace 10 años. Mi hijo (6 años) lo conoce por foto”, arranca comentando.

“Por X motivo, visité a un amigo que tiene taller metalúrgico y me puse a soldar para recordar viejos tiempos. Cuando llego a casa, mi hijo me dice ‘tenes el olor del abuelo cuando me visita’”, completó.

Otro similar fue de la usuaria @HernandezLu127. "Mi abuelo falleció hace 6 años un día de la nada mi sobrina de 3 empieza a silbar (igual que el) y cuando le preguntamos de donde sacó eso dice que un señor le enseñó, tiempo después vio una foto de él y dice el señor que me enseñó a silbar (enseñó a todos los nietos) elijo creer", contó.

Con información de Crónica