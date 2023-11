¿Dónde voto?: cómo consultar el padrón para el balotaje del 19 de noviembre

A pocos días del balotaje que se llevará a cabo el 19 de noviembre en Argentina y enfrentará a Sergio Massa y Javier Milei, aún se encuentra disponible para consultar el listado final del padrón definitivo, elaborado por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

La consulta virtual del padrón electoral en Argentina es una herramienta que permite a los ciudadanos verificar su información personal y la ubicación de su lugar de votación de manera rápida y sencilla a través de internet.

Este servicio, brindado por la Justicia Nacional Electoral, tiene como objetivo agilizar el trámite durante los comicios y simplificar el trabajo de las autoridades al momento del voto.

CÓMO CONSULTAR EL PADRÓN ELECTORAL

El listado oficial se puede consultar a través del sitio web www.padron.gob.ar, donde cada elector debe introducir su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador.

Esta herramienta resulta de gran utilidad para los electores, ya que les permite evitar largas filas y confusiones al momento de votar. Además, también facilita el proceso de actualización de datos personales, como cambios de domicilio, que pueden realizarse en línea.

Es importante destacar que esta consulta virtual del padrón electoral no reemplaza la necesidad de contar con el documento físico al momento de votar. Sin embargo, puede ser un recurso útil para confirmar la información y asegurarse de tener los datos actualizados.

¿PUEDO VOTAR EN EL BALOTAJE SI NO VOTÉ EN LAS ELECCIONES GENERALES?

Sí. Los ciudadanos que figuren en el padrón electoral que no hayan votado en las elecciones generales del 22 de octubre o en las PASO del 13 de agosto tienen el derecho y la obligación de realizarlo en el balotaje.

Sin embargo, quienes no asistieron a las urnas en las dos instancias anteriores deberán justificar su ausencia ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal que le corresponde dentro de los 60 días posteriores de la elección, para no quedar inscripto en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar.

Para justificar la ausencia en las PASO, hubo tiempo hasta el 12 de octubre, mientras que para justificar la ausencia en las elecciones generales, hay tiempo hasta el 21 de diciembre.

Quienes no lo hagan deberán pagar una multa económica y serán incorporados en el Registro de Infractores al deber de votar. Además, no podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año. Sin embargo, sí podrán participar en el balotaje del 19 de noviembre.