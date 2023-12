Javier Milei realizó la primera cadena nacional de su presidencia para anunciar el DNU para desregular la economía, la principal medida de su gobierno y con la que espera llevar a cabo el ajuste que pregonó durante la campaña y el día de su asunción.

El jefe de Estado ratificó varios de los conceptos que esbozó en su discurso del 10 de diciembre e hizo principal hincapié en la herencia recibida y en la receta que buscará aplicar para “evitar la peor crisis de nuestra historia”.

“Argentinos, hoy es un día histórico para nuestro país, después de décadas de fracasos, empobrecimiento y anomias, hoy comenzamos el camino de la reconstrucción. Diseñamos un plan de estabilización de shock que comprende política fiscal y monetaria”, dijo el mandatario.

El gobierno de Milei pagaría un bono de fin de año: ¿Quiénes lo recibirían?

En un mensaje emitido por cadena nacional, el mandatario señaló que su administración estuvo enfocada en "intentar contener la enorme crisis que heredamos" y que por eso diseñó un “plan de estabilización de shock que comprende un plan de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio y una política monetaria que incluye saneamiento del Banco Central”.

“Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para disminuir los efectos trágicos de la crisis más importante de la historia”, expresó el presidente Javier Milei acompañado por sus ministros y asesores.

Criticando a la casta política, el mandatario sostuvo: “el problema no es el chef, sino la receta. Esas ideas que fracasaron en Argentina lo hicieron en todo el planeta en lo social, económico y cultural. El colectivismo diluye al individuo a favor del poder del Estado. Es una doctrina que considera que los políticos son, en esencia, Dios. Vinimos a decir que no solo no son Dios, sino la causa de nuestros problemas. Durante décadas defendieron sus ideas mientras se hacían cada vez más ricos”, dijo, muy crítico.

Recortarán gastos en autos, viáticos y venderán dos aviones de YPF que eran usados por funcionarios

De esta forma, Milei señaló algunas de las complicaciones en la herencia del gobierno de Alberto Fernández. “En este camino tomamos como normales las intromisiones estatales que son la causa de nuestros problemas. Recibimos la peor crisis de la historia, no tiene reservas en el Banco Central, emitió 20 puntos del PBI para el gasto público y estaba de camino a un desastre”, reveló.

“Durante los últimos 100 años se destruyó al riqueza en el país. En el siglo XX, Argentina era potencia mundial y hoy no, tiene un problema gravísimo como lo es el déficit fiscal”, resaltó, apuntándole a los mandatos que se inclinaron por el socialismo. Por último, cuestionó a la casta política por no solucionar lo que, para él, fue sinónimo de fracaso. “La clase política nunca quiso atacar la causa de nuestros problemas como la emisión monetaria y la suba de impuestos”, cerró.