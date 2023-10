¿Cuáles son los servicios que llegan con hasta el 115% de aumento en octubre?

El Gobierno Nacional anunció a principios de septiembre la decisión de congelar las tarifas de los servicios de luz y gas durante octubre y noviembre, en medio de la crisis generada por la devaluación e inflación.

Además, los combustibles también se mantienen congelados tras el último aumento hasta el 31 de octubre. Sin embargo, este alivio no se aplicaría al resto de las prestaciones y servicios, ya que verán sus costos actualizados este mes.

ALQUILERES

Pese a que el Senado Nacional aprobó la reforma a la ley de alquileres actual, la norma debe pasar nuevamente por diputados y por lo tanto sigue rigiendo la actualización por el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Según lo dispuesto allí, para el 1° de octubre se hará efectivo la suba de alquileres de un 115% respecto del valor que se pagó en septiembre, siendo así un importante golpe al bolsillo.

PREPAGAS

Ante el anuncio del congelamiento para las medicina prepaga por parte del gobierno nacional, las empresas acordaron mantener sin aumentos las cuotas por 90 días para los grupos familiares con ingresos que no superen los $2 millones brutos mensuales.

El aumento de la medicina prepaga para quienes no están alcanzados por el congelamiento acordado será de 6,97% en las tarifas de octubre.

Para que la cuota no modifique su valor, los interesados deberán llenar una declaración jurada on line, declarando no tener ingresos iguales o mayores a $ 2.000.000, ser propietario de dos inmuebles o más ni de tres vehículos.

TELEFONIA, INTERNET Y CABLE

Los servicios de televisión por cable, telefonía e internet tendrán un ajuste de 4,5% con relación al mes anterior, porcentaje que se repetirá en noviembre y diciembre.

ALIMENTOS

Tal lo acordado antes de la renovación, el programa “Precios Justos” tendrá un incremento en los productos que lo integren de 5%. En el caso de la carne regirá hasta el 15 de octubre el último acuerdo consensuado: el precio por kilo de cada corte será: asado $1.466; nalga, $1.947; matambre, $1.855; vacío, $1.914; falda, $954; paleta $1.575; y tapa de asado, $1.466.