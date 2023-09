El Gobierno Nacional anunció hace poco más de una semana el congelamiento de las tarifas de las empresas de medicina prepaga por 90 días, junto con una serie de medidas para afrontar los costos de la devaluación y la inflación.

A pesar de esta medida, las empresas de medicina prepaga anunciaron un aumento en octubre, ya que la medida de congelamiento no se había oficializado a tiempo. Y recordaron que para septiembre ya habían enviado facturas con un aumento del 6,97%.

Este sábado, el Gobierno Nacional ratificó el congelamiento de las tarifas y su vigencia por 90 días.

¿QUÉ SUCEDERÁ CON EL AUMENTO ANUNCIADO?

Desde la Unión Argentina de Salud señalaron que “la cuota del mes de septiembre ya fue facturada en la última quincena de agosto, con lo cual el acuerdo tiene vigencia a partir de septiembre”.

El aumento será del 6,97% para los afiliados debido a que el Índice de Costos de Salud es inferior al 90% de la variación de los salarios formales (RIPTE), según la Superintendencia de Servicios de Salud.

No obstante, el aumento que había sido anunciado para octubre no se concretará: “Las empresas de Medicina Prepaga acordaron mantener sin aumentos las cuotas por noventa días para los grupos familiares con ingresos no superiores a $2 millones brutos mensuales”, según publica Ámbito.

¿CÓMO ACCEDER AL CONGELAMIENTO?

Tal como se anunció días atrás, todas las familias que ganen menos de $2 millones al mes podrán acceder al congelamiento de las tarifas de las prepagas través de la AFIP.

Se deben cumplimentar los siguientes pasos:

🔹Ingresar a la página oficial de AFIP con clave fiscal 3.

🔹Adherir a Mi SSSalud, el servicio web de la Superintendencia de Servicios de Salud, ingresando con CUIT o CUIL y clave fiscal.

🔹Reiniciar la sesión.

🔹Acceder al servicio Mi SSSalud, que te redirigirá al sitio web de la SSSALUD.

🔹Completar allí la declaración jurada de los ingresos del mes anterior. El plazo para presentar la declaración jurada es del 1° al 20 de cada mes. Ten en cuenta que el tope no se aplicará para meses anteriores al mes de presentación de la declaración jurada.

Es importante consultar el monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil para determinar si cumples con los requisitos para el tope en los aumentos de las cuotas de medicina prepaga.