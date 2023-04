Luego de la desvinculación de Jey Mammón de la Peña de Morfi, tras la denuncia de abuso sexual, desde la producción del programa, aún continúan en la búsqueda del posible sucesor.

En este sentido, Guido Záffora, periodista del programa Intrusos, explicó que “Telefe sigue con Georgina por el momento y tantearon a La Sole (Pastorutti) para el mes de junio”, respecto a las posibilidades de que la reconocida cantante comparta el ciclo junto a Jesica Cirio.

Por otra parte, uno de los apuntados era Juan Alberto Mateyko. Allí, Florencia de la V mencionó: “Lo llamaron, lo tengo confirmadísimo, y hasta el jueves estaban negociando”. Sin embargo, Marcela Tauro, advirtió: “Pidió mucha plata”.

Pese a los rumores, el ex conductor de “La Movida del Verano” aseguró que “no lo convocaron”.

“Además, estoy viviendo y trabajando en Córdoba, haciendo radio todos los días acá. Sería imposible”, remarcó al programa Hoy nos Toca.

Por su parte, Georgina Barbarossa, quien se sumo durante estos programas de manera provisoria, afirmó en Intrusos, “después no sé, de verdad. Yo estoy para el canal, así que lo que necesiten, allí estaré".

LA CRÍTICA DE BARBAROSSA A JEY MAMMÓN

La conductora opinó sobre lo ocurrido y las últimas entrevistas que Mammón, dio en el país antes de irse a España.

“Horrible. No me gustó nada. Las notas que dio no me gustaron nada. Lo vi muy soberbio. Hubiese dicho ´sí, bueno, me equivoqué. Me enamoré de este chico. Fue el amor de mi vida, me equivoqué´, ¿entendés? Creo que va por ahí la cosa. Y por pedir perdón cuando te equivocás. Creo que ese es el camino”.