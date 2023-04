Se filtró un polémico audio que le mandó Lucas Benvenuto a Jey Mammon: "Cuando tenía 16 vos me..."

Este pasado lunes Baby Etechecopar dio a conocer un audio exclusivo de Lucas Benvenuto, donde confirma la edad que tenía cuando salía con Jey Mammon.

El exconductor de La Peña se encargó de desmentir todo. “Soy inocente”, dijo categórico. En diciembre del 2020, el joven lo había denunciado por un supuesto abuso sexual cuando él tenía 14 años de edad y el artista, 34. Pero la causa prescribió, por lo que el caso nunca fue investigado.

"Tengo 23 audios. Este es uno de esos audios", anunció el conductor en su programa en A24, Basta Baby. "Yo ayer le dije, vos sos culpable, te cog... un pibe de 16 años, todo lo demás es chusmerío del ambiente", añadió.

"Sinceramente, no miro la TV argentina porque viajo mucho y me chupa un hu..., pero lamentablemente me aparecen videos en YouTube. El otro día vi un video tuyo donde opinabas sobre los abusos del fútbol argentino. Me acordé que vos garch... conmigo cuando tenía 16 años... ups...", le dice Lucas a Jey en el inicio de la grabación.

"También me acordé que tenía un par de fotos nuestras, yo con 16 años y vos con tu edad en tu sofá, en Eleven City. ¿Te acordas? Te quería mandar un saludo y decirte que espero que no hayas tirado la cadenita que me olvidé en tu casa al inodoro porque tiene un valor sentimental para mí. Era el único motivo por el cual te estaba escribiendo", continúa.

"Yo jamás iría la TV a decir 'Jey Mammon estuvo conmigo cuando tenía 16 años' porque no me nace. Me nacía que me contestaras aunque sea un mensaje. Nos conocíamos muy bien, yo lo solamente quería que me respondas. Espero que seas feliz. Quedate tranqui porque no jamás iría a la TV", finaliza el audio del joven.