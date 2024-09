Luego de la realización de una auditoría y tras detectar irregularidades en pensiones por invalidez, el Gobierno Nacional realizó modificaciones a la hora de acceder y cobrar el beneficio. Los cambios realizados fueron presentados este lunes en el Decreto 843/2024 del Boletín Oficial.

Cabe recordar que la pensión no contributiva por invalidez laboral es un beneficio entrega un monto económico a aquellas personas que por problemas de salud o situaciones vulnerables no pueden trabajar y no tiene ingresos.

Asimismo, el Gobierno había anticipado a principios de septiembre, la baja de 120.000 pensiones no contributivas por invalidez, debido a las irregularidades.

Según se supo, las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) relevaron 10.900 pensiones de más de 330.000 entregadas en la zona metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, detectaron que muchos de ellos no cumplían con los requisitos para poder cobrar la pensión y además, mintieron a la hora de brindar su domicilio. De esta manera, decidieron modificar los requisitos para acceder a la pensión por invalidez

CUÁLES SON LOS NUEVOS REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN POR INVALIDEZ

🔸No contar con otros ingresos (no tener empleo formal o ser beneficiario de otra asignación). En el caso de menores, no debe haber parientes o familiares con la obligación legal de alimentarlos, salvo en casos que esten imposibilitados de hacerlo.

🔸Acreditar Identidad y Residencia (presentar DNI y residencia mínima de tres años para naturalizados y 10 años para extranjeros).

🔸No estar privado de libertad.

🔸Incompatibilidad con bienes e ingresos.

Con información de Ámbito, redactada y editada por un periodista de ADNSUR