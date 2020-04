RAWSON (ADNSUR) - Un grupo de comerciantes de Rawson se manifestaba este martes pasado el mediodía en Casa de Gobierno, al grito de "queremos trabajar", para reclamar al Ejecutivo que permitan la apertura de comercios, en el marco del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

En ese contexto, el presidente de la Cámara de Comercio de Rawson, Miguel Larrauri, manifestó que se trata de comerciantes que tienen "tiendas y regalerías". Mencionó en diálogo con ADNSUR que el reclamo tiene que ver con reabrir los locales y que no dejen abrir, por ejemplo, a más de un cliente por vez. "Los protocolos están presentados ante el gobernador, el intendente, el ministro de Salud y Gobierno: Es abrir con las condiciones que ponga Provincia", precisó.

En cuanto a la modalidad de delivery permitida a nivel provincial, dijo que "en Rawson no nos sirve; en algunos rubros no nos sirve. Queremos abrir en las condiciones que sea. Hay créditos otorgados que la gente no puede acercarse a pagar".