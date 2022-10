El tema del momento es el posible romance entre L-Gante y Wanda Nara, y todos quieren saber qué hay de cierto y cuánto es una acción publicitaria. Por eso los protagonistas de la historia están cansados de que les pregunten y salen a brindar declaraciones.

En este sentido y a través del programa “A la tarde”, comenzaron a hablar con el cantante sobre otro tema, pero inevitablemente derivó en los rumores. Tras hablar de su problema con la policía por conducir a velocidad excesiva, le preguntaron por sus planes futuros, si involucraban a Marcelo Tinelli. L-Gante no negó ni confirmó, y los panelistas no pudieron morderse la lengua para preguntarle sobre la empresaria.

“No se aguantan, y me quieren preguntar por Wanda. Toda la gente en la calle me pregunta”, explicó. Y agregó: “Somos buenos amigos”. Y como se iba de tema hablando de que también inventaron que pagó la cuenta de la cena con Wanda, y que sería de más de cien mil pesos, Karina Mazzocco le hizo otra pregunta, que, por elevación, podía contestar la verdadera intriga sobre lo que pasa (o no) con Wanda.

Escándalo: Mauro Icardi habría encontrado a L-Gante en el departamento de Wanda Nara

“¿Estás enamorado, Elián?”, le preguntó con mucha dulzura. Y el cantante de la Cumbia 420 le respondió con picardía: “Si, estoy enamorado de mí mismo” sostuvo el artista entre risas. "En algo andás Elián, contanos", insistió la conductora que nunca imaginó que las declaraciones que vendrían a continuación.

"Y de la conductora también. Me fui", sostuvo sin filtro, provocando la sorpresa de Mazzocco y todos los integrantes del programa. La sorpresa fue tal que la conductora reconoció que su hijo “se muere” si escucha los dichos de L-Gante.

Tamara Báez no tuvo filtros y contó cuánta plata le pasa L-Gante por la cuota alimentaria de su hija

Cuando quiso seguir hablando, el cantante y expareja de Tamara Báez cortó el teléfono. "¡Se fue! No se puede creer. Tiró y desapareció... El pibe es muy carismático", agregó la conductora.

Pero también, y como para hacerse cargo de la diferencia de edad, Mazzoco cerró: “El que se muere es mi hijo. Estoy hablando con L-Gante y pasó esto".