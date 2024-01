Según un dato histórico de la provincia de Chubut, seis de cada diez personas no pagan la cuota del IPV, luego de recibir la vivienda. En este contexto económico tan cambiante, ADNSUR conversó con Fernando Alvarez de Celis, representante de Chubut en el Consejo Federal de Infraestructura, para conocer la situación actual de pagos de los propietarios en las distintas localidades.

Al respecto, Celis advirtió que “si no se hace un programa sustentable, que permita que las viviendas tengan algún repago, al Estado no le alcanza para dar más viviendas”, y explicó que, “en Chubut hoy hay una construcción de menos 200 viviendas sociales, más 200 de Procrear”. Quiere decir que, “con 400 viviendas que se construyan en el transcurso de dos años, no vamos a solucionar ningún problema del déficit habitacional”, sostuvo.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

PROGRAMA SUSTENTABLE

“Nosotros queremos cambiar a un sistema sustentable y lo estamos trabajando con Nación. Nacho (Torres) le hizo una propuesta al gobierno que implica la sustentabilidad del sistema, trabajando con el banco de Chubut, con el fideicomiso, con el IPV”.

Y continuó, “hay que hacer que la gente pague lo que pueda y que las morosidades caigan, en función de los que tienen capacidad de pago y aquellos que tienen situaciones particulares”, además, señaló que “está previsto un subsidio a la cuota, pero hay que garantizar que aquellos que puedan pagar no se aprovechen una vez”.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

“Hay distintas problemáticas, algunas son sociales por supuesto, pero no todas están encaradas a personas que tienen situación de no poder pagar. De hecho, la propia dinámica del Instituto de Producción de Vivienda dice que la gente puede pagar hasta el 25% de su salario”, indicó Celis.

Y agregó, “la idea es generar un programa de vivienda a largo plazo, que contemple el pago de la vivienda, siempre teniendo en cuenta la situación social de la población chubutense”.

En un ejemplo, señaló que “hoy una persona que alquila, no paga menos de $150 mil pesos en alquiler y uno que pagaba por el IPV, era un costo $35 mil y había cuotas hasta de $20 mil pesos, con lo cual, también es injusto para el que no tiene la vivienda, que el que la recibió no pague, por parte del sacrificio de todos los ciudadanos con sus impuestos”.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

En relación al nuevo proyecto de planificación habitacional, destacó que se busca “hacer un subsidio cruzado de la vivienda”, es decir que, “aquel que es clase media y recibe una vivienda como Procrear, puede pagar hasta el 80% de la vivienda, aquel que tiene un sueldo más bajo y recibe otro tipo de planes de vivienda puede pagar menos, pero el sistema debería estar entre el 60% y el 65% con recuperación de las cuotas”, de esta manera, se llegaría a “un sistema sustentable”. “Con ese 35 % que podemos tener en Provincia, podemos hacer hasta cuatro veces más viviendas de las que se están haciendo ahora y realmente atacar el déficit habitacional de Chubut”, concluyó.