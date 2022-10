"Batalla ganada": L-Gante exigió y consiguió un bozal legal para Tamara Báez

L-Gante interpuso -por medio de su abogado, Alejandro Cipolla- una medida cautelar para que Tamara Baez, ni nadie, puede hablar en los medios o en las redes de conflictos judiciales, familiares o de la hija de ambos, Jamaica Valenzuela.

Posteriormente, Cipolla publicó en Instagram Stories: “¡Se acabó el conflicto @lgante_keloke! Ahora se resuelve en la Justicia y no en la televisión. ¡Nueva batalla ganada!”.

En este sentido, el abogado reposteó una publicación que plasmó el periodista Pampito en las redes y que muestra parte de la resolución judicial que el artista le inició a su ex: “Esta es la medida cautelar que le llegará a los medios de comunicación para que no puedan hablar de la interinidad de L-Gante, Tamara Báez y Jamaica”, expresó el panelista.

Polémico: el mensaje que publicó uno de los hijos de Wanda Nara contra L-Gante

“Esta medida incluso incorpora esta obligación a los medios de comunicación. Esta medida fue solicitada por el Dr. Cipolla por pedido del artista L-Gante para cuidar los derechos de su hija”, cerró Pampito.

Sin embargo, la respuesta de Báez no tardó en llegar ya que en las últimas horas, explotó indignada porque no puede mostrar a la niña en sus posteos.

Mauro Icardi confesó que habló con Tamara Báez, la ex de L-Gante: “No le tiré onda"

"Tengo mucha bronca. No van a poder ver más a Jami. No van a poder ver crecer a mi hija. No voy a poder presumir la hija hermosa que tengo, a la que cuido todos los días, las 24 horas, yo sola, como vengo haciendo desde hace un año", sostuvo.

"Arreglá lo de la cuota alimentaria, que la estoy manteniendo sola. Sos injusto. Y decís ¿'batalla ganada'? Cuando soy la madre de tu hija, ¿de qué batalla hablas? Te odio, sos una mentira. Nos usaste para pintar una familia perfecta. Todo lo que sube, baja, acordate hdp. Me seguía haciendo la vida imposible, basura", sentenció.