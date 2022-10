A través de un vivo que se hizo viral, Mauro Icardi lanzó municiones sobre su relación con Wanda Nara. El futbolista remarcó que siguen estando juntos, pese a que la botinera habla de separación.

En dicha transmisión, sus seguidores aprovecharon la ocasión para preguntarle que opinaba sobre esos rumores y él no dudó en revelar que había hablado con la ex pareja del cantante al respecto. “Ella me mandó un mensaje preguntándome por algo, le dije que no era verdad y nada más”, comenzó.

En apoyo a su pareja, Icardi aclaró: “Le dije que yo conocía a la mujer con la que me casé, que no era verdad lo que me estaba diciendo, y quedó ahí”.

¡Separación y polémica!: "Es el hazmerreír del mundo entero", opinó contundente Mauro Icardi sobre Wanda Nara

Para terminar, aclaró los malentendidos sobre la supuesta conquista que quiso lograr con Tamara Báez. “No le tiré onda como salieron a decir, no hablé nada raro, nada de otro mundo”, sentenció.