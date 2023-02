Laura Méndez (@lauramendezde) una tiktoker española que se dedica a viajar por el mundo y mostrar los lugares que visita en sus redes sociales, estuvo en Argentina y fue muy crítica con el gobierno y sobre todo con el estado de las rutas en la Patagonia.

La mujer se grabó en su auto, manejando y hablando sobre país. Primero cuestionó las casas de cambio y luego se metió de lleno con el estado de los caminos en el sur.

“Amigos, si venís a Argentina, no tenés que cambiar en sitios oficiales porque en un sitio oficial te cambian 1 euro por 200 pesos, pero si cambias en la calle, te dan 1 euro por 400 pesos, el doble, más o menos como en Cuba”, dijo y agregó: "Aquí está el gobierno peronista que no es el gobierno comunista, pero al final son los mismos perros con distintos collares".

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Sobre las rutas, manifestó: “Las carreteras dan asco. El gobierno no sé qué hace, pero no permite que la población se desarrolle y hagan nuevas carreteras. Al final que dice que 'Argentina es un país desarrollado', esto sigue siendo Sudamérica, amigos”.

“No hay guardarrail, no hay luces y, entre pueblo y pueblo, pueden pasar tres horas y no hay gasolineras ni cobertura en todo el país, si te pasa algo no puedes llamar a nadie”, aseguró.

“Ayer, desde la carretera que hay de Bariloche hasta el Chaltén pinché dos veces. Nunca en mi vida había pinchado dos veces en un solo día. Súper peligroso. No hay derecho", añadió.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Finalmente, muy enojada, la influencer aseguró que "¿Vosotros queréis que venga turismo a Argentina? Pues arreglad las carreteras porque así no venimos más".