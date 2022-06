Este jueves pasado jueves en El Hotel de los Famosos, Alex Caniggia sorprendió al contar una insólita anécdota sobre Ricardo Arjona.

“Yo tengo una historia con Arjona. Es buenísima, es bizarrísima”, anticipó. Ante la mirada atenta de sus compañeros, relató: “Estaba entrenando en el hotel donde vivía y él se acercó y me pidió una pesa. Nos pusimos a entrenar los dos”.

El hijo del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis detalló que le llamó la atención el acento del músico y le preguntó de dónde era y a qué se dedicaba.

Allí pegaron buena onda y el músico inclusive lo invitó a su show. “Vinieron al rato, me tocaron la puerta de la habitación y yo me había olvidado. Venían de parte de Arjona. Me cambié y me fui con ellos. Show, todo”, resumió.

Sin embargo, le dije "gracias por invitarme’ pero no sabía quién era. Llegué a mi casa y empecé a buscar Arjona... ¡Era Arjona, man!”, culminó.

“Dios le da pan al que no tiene dientes”, reclamó indignado Locho Loccisano, ex participante de Combate que asegura que el intérprete de “Señora de las cuatro décadas” es de los mejores artistas del mundo entero.