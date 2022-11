"A los chicos los tenemos que formar para que puedan expresarse": docentes repudiaron el abuso infantil

Desde el Instituto Superior de Formación Docente N° 806 de Comodoro Rivadavia repudiaron los hechos de presunto abuso ocurridos en el Jardín 406. Desde su lugar de docentes, explicaron que la docencia continúa trabajando para que cada vez más chicos puedan denunciar situaciones aberrantes.

“Esto no debe pasar, ni con un niño ni con nadie. Esto no es la formación docente, nosotros no nos formamos para esto. Formamos con otras intenciones. Ojalá se descubran todas las situaciones que pasaron y puedan tomar cartas en el asunto”, dijo la docente Belén Ángulo.

“A los chicos los tenemos que formar para que puedan expresarse, para que puedan reconocer lo que está bien y está mal, esto que pasó no forma parte de la docencia ni de una conducta social pertinente, en ninguna profesión”, siguió explicando, mientras se mostraban carteles en repudio al docente del jardín 406 acusado por los abusos.

“Con los nenes no, y la manera civilizada de pedir es el dialogo como están haciendo ustedes. También cuidar a las infancias y no exponiéndolas a estas situaciones de protesta”, finalizó.