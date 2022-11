"A la gente le gusta ser vaga": Cinthia Fernández salió al cruce y apuntó contra los beneficiarios de los planes sociales

Cinthia Fernández mantuvo un intenso cruce en vivo con Mariana Alfonzo, la “planera viral” que reapareció en los últimos días y que se hizo famosa hace unos meses cuando grabó un video en el que defendía el hecho de recibir beneficios estatales sin trabajar reclamó que se lo recompongan y tuvo un encontronazo con la artista.

Según explicó, tras aquella viralización el Estado le quitó los planes sociales que recibía: “Cuando estás en un plan social tenés que trabajar y a mi no me dejaron volver a trabajar. Es diferente porque lo que me ofrecieron no era con la plata que yo pedía”.

Sin embargo, la modelo no se guardó nada y le respondió de forma contundente. "A la gente le gusta ser vaga y ser chupasangre de nosotros. Por lo menos laburo, tengo un poquito de dignidad” arremetió Cinthia.

No obstante, hubo réplica. “Dignidad, por mostrar un poco el ort... Sos una prostituta Vip. Reconocelo", le dijo Mariana.

Cinthia no se quedó callada y respondió con todo: “Ser prostituta es un laburo, algo que vos no hacés. Es una falta de respeto al género, falta de respeto a la mujer. Aprendé educación, aprendé a laburar y dejá de ser un zángano de nosotros porque te mantenemos nosotros vaga de mierd…"

“Encima es una vergüenza que hagas un video cagándote de risa de toda la Argentina. Yo laburo. Es una falta de respeto que te mantenemos a vos y son todos una manga de vagos”, cerró Fernández.