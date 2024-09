Una jueza que enojó a todos y legisladores en apuros ante el veto de Milei a la ley jubilatoria

LA JUEZA DEL ESCÁNDALO

El nombre de María Laura Martini fue uno de los que más resonó en el ambiente político de Chubut en los últimos días. Se trata de la jueza a la que se le aceptó el traslado de Comodoro a Rawson, y que fue protagonista de la polémica decisión de autorizar la suspensión del juicio a prueba a los 7 acusados de los incendios en Casa de Gobierno el 16 de diciembre de 2021.

La polémica en torno a la jueza es enorme: ya lo venían anticipando los diputados hace algún tiempo en torno a su cambio de jurisdicción, y ahora se sumó el vicegobernador Gustavo Menna, quien directamente calificó como inconstitucional el modo en que se resolvió el nuevo destino de la magistrada.

El planteo es sencillo: los legisladores argumentan que ese cargo se da con acuerdo legislativo, y su pliego aprobado tiempo atrás, era para jueza de Comodoro. Por lo tanto, por más que el Consejo de la Magistratura y el STJ le hayan permitido mudarse a Rawson por motivos personales, se trata de una nueva función que requiere acuerdo legislativo, algo que no ocurrió.

Se trata claramente de un conflicto de poderes que se hace cada vez más grande, como quedó evidenciado en la nota enviada por el fiscal Omar Rodríguez, quien pretende abrir el paraguas, ya que esta jueza integrará el tribunal de la causa Ñoquis Calientes, cuyo juicio comenzará en noviembre. Por lo tanto, pidió que se aclare la situación.

En conclusión, los diputados fueron a fondo, y no sólo declararon que el traslado fue ilegal, sino que instruyeron al Fiscal de Estado, Andrés Giacomone, a que inicie una demanda. Un escándalo institucional que no se sabe dónde puede terminar.

CHICANA UNO: QUE SE PONGA UNA RADIO

Se debatía en la Legislatura una ley que creaba un programa de prevención del suicidio en las escuelas y la discusión se contaminó de chicanas. Todo comenzó cuando planteó su voto en contra el diputado del Frente de Izquierda, Santiago Vasconcelos, mencionando argumentos en contra de la iglesia evangélica, la discriminación a las minorías sexuales y la realidad económica.

La chicana llegó de la mano de la diputada justicialista de Puerto Madryn, Mariela Williams, quien dijo no poder salir de su asombro, de que el diputado se oponga a un tema que tenía un consenso casi unánime por la importancia.

Y en este punto, hizo un repaso por el trabajo del legislador de izquierda y dijo que no presenta proyectos de ley y no ha votado a favor casi nada, y más bien utiliza la banca para expresar sus slogans de tipo ideológico para quedar bien con sus votantes.

“Tal vez no quería ser diputado, sino ser locutor y tener una radio permanente donde poder expresar sus ideas. Tiene la costumbre de mezclar absolutamente todos los temas. Tal vez quería un micrófono y en una radio estaría fantástico”, disparó la legisladora, cuyo argumento fue respaldo por diputados del oficialismo.

“Sorprende mal, como siempre, Vasoncelos y agradezco que no acompañe, porque esto nos enaltece a quienes trabajamos todos los días para generar respuestas a la comunidad. Mezclar cuestiones ajenas al tema y hablar de la separación de la iglesia y del estado no tiene nada que ver”, agregó la diputada Andrea Aguilera, quien señaló “utiliza la banca para expresar slogans, es una muy buena idea que se alquile un programa de radio”.

CHICANA DOS: CAMBIO DE BLOQUE

A su turno, el diputado Santiago Vasconcelos cuestionó “el método de la chicana” pero le respondió con la misma piedra. “Le quiero dar la bienvenida al bloque oficialista, parece que el bautismo es pegarme a mí”, dijo el diputado, pegando donde más molesta, ya que, además, la diputada viene votando con el oficialismo y en contra de su bloque hace un tiempo.

Así quedó demostrado, por ejemplo, con la adhesión al RIGI dos semanas antes y este jueves, con la adhesión al blanqueo de capitales.

Agregó el legislador: “quiero recordarle que usted votó en contra de un pedido de informe de cuotas del IPV, podemos darlo vuelta, cuántos de ustedes votan los temas importantes”, dijo, y disparó que “también aplicaron la falta de quórum en la comisión de Derechos Humanos, donde había tres proyectos míos, y yo sabía que no iban a venir. Empiecen a tomar registro de quién labura y quién no”.

Mariela Williams tomó el guante y preguntó: “presidente, ¿usted ha recibido una nota de cambio de bloque mío? No, sigo como siempre en Arriba Chubut. Y por otro lado, he decidido no votar más pedidos de informe del diputado, porque pretendo que los funcionarios estén ocupados en territorio y no en un escritorio respondiendo a sus demandas”.

Un round más de una pelea que promete seguir.

RENUNCIAS Y CRUCES POR LA AYUDA SOCIAL EN COMODORO

La renuncia de una asesora técnica en la Oficina de Derechos y Garantías dejó al descubierto un nuevo capítulo de las críticas que viene formulando Carlos Linares a la gestión en el área de Desarrollo Humano del municipio, según interpretaron en el seno del gabinete comodorense.

“Algo no está funcionado cuando presenta la renuncia una persona muy involucrada en los temas sociales y de familia. Creo que nos tendríamos que preguntar si estamos haciendo las cosas bien”, dijo el senador y ex intendente en su red social ‘X’, al dar a conocer la nota de renuncia de la funcionaria.

En despachos cercanos al intendente Macharashvili restaron trascendencia a la crítica y la atribuyeron al encono que viene reflejando el senador contra el titular de la cartera, Angel Rivas, cuya designación cuestionó desde un primer momento. Incluso se habló de algún tema vinculado a las compras del área y cambios de proveedores, además de los circuitos de distribución de las ayudas alimentarias.

Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones políticas, desde la Oficina de Derechos y Garantías argumentaron que se encuentran con dificultades a la hora de brindar ayuda a familias que se acercan a solicitarla. A tal punto, que también el titular del área, Carlos Barría Oyarzo, tendría resuelto presentar su renuncia al finalizar este año.

“Son gente de Carlos y no nos sorprende esta jugada”, dijeron desde el municipio, que siguieron con atención la secuencia.

EL ASADO CON HUMO BLANCO

El miércoles de la semana pasada hubo un asado en el quincho que, en el parque Saavedra, los gobiernos municipales suelen reservar para conciliábulos importantes. Fue convocado por el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, a instancias del intendente Othar Macharashvili, para convocar a la totalidad de integrantes del bloque de concejales del PJ, junto al viceintendente Maximiliano Sampaoli.

Se trató, en rigor, del primer encuentro, en casi 9 meses de gestión, del “núcleo duro” del gabinete (ya que no estuvieron todos los secretarios) con los concejales del oficialismo, algo que venían reclamando desde el ámbito legislativo.

No pasó inadvertido el dato de que estuvieron todos los concejales, a excepción de Maite Luque, a quien desde el Ejecutivo consideran cada vez más lejana. Lo cierto es que, en el almuerzo, que empezó con algunas desinteligencias porque hasta último momento los invitados desconocían las coordenadas y horario del encuentro, sirvió para hablar sobre lo obvio: más comunicación, la necesidad de tener más diálogo y otros reclamos que explican la frialdad de comunicación que hubo en estos meses.

“A veces vienen los secretarios y nos enteramos de los temas al mismo tiempo que la oposición, en el plenario -fue una de las quejas que se escuchó-, cuando podrían avisarnos antes para armar una estrategia común y evitar discusiones entre nosotros, que quedamos expuestos”. Parte del manual básico de la política.

Regado con gaseosas y agua (nada de vino, según contaron testigos) el diálogo frontal debería servir para mostrar mejores articulaciones en lo que viene, algo que llevó a una cruda autocrítica del vice Sampaoli.

EL BOLETO DE LA DISCORDIA

Tal vez uno de los temas en que debería verse reflejada la nueva etapa de “acuerdos” es en el espinoso tema del boleto de ómnibus, en el que el Ejecutivo espera a que el Concejo apruebe la suba a 1.200 pesos desde el 1 de octubre. Curiosamente, hoy la oposición de ‘Despierta Comodoro’ está más cerca de aprobar esa iniciativa que el oficialismo, que insiste en la propuesta para desdoblar la suba en dos etapas.

Aunque el tema no formó parte de las conversaciones centrales del asado, es lo que dará la tónica de las próximas semanas: mientras los concejales oficialistas esperan a que el Municipio le exija a Provincia un mayor aporte en materia de subsidio (una puerta que hoy parece cerrada), para atenuar el impacto de la suba, desde el Ejecutivo confían en que finalmente aceptarán la suba presentada en el proyecto tal como está, para evitar complicaciones en el presupuesto municipal.

Algunos imaginan una solución ‘salomónica’, para que todos queden conformes: llevar el boleto en una primera etapa a 950, desde octubre y a 1.150 desde enero, cuando ya empiece a regir el presupuesto 2025.

LOS PLANES DE OTHAR

Tras desistir de su intención de presidir el PJ provincial, tal como había anticipado esta columna semanas atrás, el intendente Othar Macharashvili tendría otras perspectivas en análisis. Desde su seno de colaboradoras hablan de la intención de pensar en “una herramienta local”, una especie de eufemismo para explorar la idea de un partido municipal. Aunque el tema parece por ahora sólo un tubo de ensayo, alguien que se mostró sorprendido al escucharla no dejó de observar que quien ya tiene conformado un partido municipal es el flamante miembro del gabinete, Carlos Jurich, que acaba de jurar como secretario de Organización Territorial. Es recordada la incursión de Jurich como candidato a intendente, en el año 2015, con su partido “Fuerza Comodorense”.

¿Buscarán por ese lado? Sabido es que el intendente no tiene reelección y parece inviable la búsqueda de una enmienda a la Carta Orgánica, con sólo 6 concejales en el bloque y cuando no todos le responden. Y la búsqueda de una declaración de certeza de parte del Superior Tribunal de Justicia choca contra la jurisprudencia existente en el país, que clausura esa vía para funcionarios electos en funciones. Algunos imaginan un futuro legislativo para el actual intendente, algo para lo que sobra tiempo e imaginación, cuando apenas van 8 meses de gestión.

Por lo pronto, buscan consolidar la gestión actual. Se habla también de una convocatoria a actores locales en una mesa transversal, para garantizar algunos puntos centrales, por ejemplo en materia de coparticipación, un tema que siempre está latente en el reparto de recursos en la provincia (sobre todo, los que provienen del petróleo).

En ese marco, mencionan el objetivo de “una foto con Juan Pablo”, en referencia al ex intendente Luque, en una mesa en la que no se descarta también sumar a Ana Clara Romero.

RENUNCIA PERO PROPONE REEMPLAZO

La asunción de Carlos Jurich como secretario de Ordenamiento Territorial lo llevó a presentar su renuncia, como era de esperar, por el cargo que venía desempeñando en el Ente de Control de Servicios Públicos, a fin de evitar la superposición de funciones. Lo que fue más llamativo, en cambio, fue que en su nota de renuncia hiciera una recomendación para ocupar el cargo que dejará vacante en el ENCOSEP, al proponer "al ingeniero y abogado Fernando Ostoich, afiliado justicialista y persona con un perfil técnico valioso para cubrir la responsabilidad".

El pedido causó extrañeza, ya que es facultad del bloque justicialista, a quien había propuesto Jurich, nominar un nuevo postulante para el cargo, a fin de cubrir el año de mandato que resta.

MILEI VETÓ LA LEY JUBILATORIA, ¿Y AHORA?

Tras concretarse el anunciado veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria, llegará el turno de observar cómo se mueven los legisladores nacionales en la Cámara de Diputados y en el Senado. En lo que respecta a Chubut, adquiere relevancia la conducta que tendrán las senadoras Edith Terenzi y Andrea Cristina, que votaron a favor de la ley semanas atrás y si mantienen la coherencia con esa postura, ahora deberían votar a favor de la insistencia, en caso de que el Congreso decida avanzar sobre esa iniciativa. Ninguna quiso adelantar su postura en ese hipotético caso.

Para eso, ambas cámaras deberían volver a votar y aprobar el proyecto con los dos tercios de los miembros presentes. Eso da una salida a legisladores que quieran evitar momentos incómodos: les bastará con ausentarse en esa sesión, para evitar dar explicaciones sobre un posible cambio de postura.

Por el lado de los diputados, cuando se trató la ley jubilatoria Jorge Avila no estuvo presente (aunque dijo que estaba de acuerdo con el proyecto) y Ana Clara Romero no la votó a favor, con el argumento de que aspiraba a un proyecto de mayor reparación para los jubilados. César Treffinger había votado en contra, alineado como está con el gobierno de Javier Milei. Los legisladores de Unión por la Patria, por su parte, votaron a favor, ya que la iniciativa contaba con su apoyo desde el momento en que fue impulsada por el bloque de diputados radicales.