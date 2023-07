Una compostera municipal, alumbrado público 100% LED y políticas para promover la eficiencia energética, entre las propuestas de Mariel Peralta

“Es nuestro objetivo que Rada Tilly se desarrolle conservando su esencia, su sentido de comunidad saludable que valora y cuida su entorno natural. Por eso el área de Medio Ambiente tendrá un rol preponderante en nuestras propuestas para la ciudad”, explicó la actual presidente del Concejo Deliberante.

“Hoy tenemos una Dirección de Ambiente que debemos jerarquizar, para que sea protagonista en forma transversal de todas las políticas públicas implementadas en la ciudad. Su objetivo debe ser diseñar y ejecutar políticas públicas relacionadas con el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico, la protección del Medio Ambiente y preservación de los recursos naturales”.

En materia ambiental, Peralta valoró positivamente la reciente puesta en marcha de la obra de la planta de tratamiento de efluentes cloacales que duplicará la capacidad actual de procesamiento y regulará los niveles de la laguna. La refuncionalización y renovación de equipos permitirá proyectar el crecimiento de la ciudad y ampliar las superficies forestadas y redes de riego.

Justamente esta obra fue seleccionada para su financiamiento a nivel internacional, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por el sistema de reúso de agua tratada que se ha expandido desde su puesta en funcionamiento con la extensión de redes de agua tratada y la creación de espacios públicos.

Uno de los objetivos de Peralta es poner en funcionamiento la Compostera Municipal que permitirá compostar los residuos orgánicos generados en la ciudad y transformar este recurso para utilizarlo en el mantenimiento de los espacios verdes, forestación y un programa de compostaje comunitario.

“Muchos vecinos se sumaron al compostaje domiciliario a través de las capacitaciones que coordina el área de Medio Ambiente en conjunto con el INTA. Este proyecto lleva al compostaje de la escala domiciliaria a la de ciudad”, explicó. Además, junto a la Compostera Municipal está planificado incluir un Núcleo de Emprendedores Sustentables que reúna a los emprendedores de la ciudad con este perfil.

También, con el objetivo de reducir el impacto de los residuos sólidos urbanos, Peralta ampliará el alcance del Programa de Reciclaje Municipal incrementando los Puntos Limpios. Además, explicó que seguirá sosteniendo y expandiendo el Programa de Educación Ambiental Municipal con el que se trabaja en las escuelas y jardines de la ciudad.

Sobre la transición energética Peralta se refirió al Programa Alumbrado Público 100% LED que permitirá a la ciudad reemplazar las actuales luminarias para disminuir el consumo energético. “Implementaremos el uso de energías renovables en edificios municipales y espacios públicos, y promoveremos la eficiencia energética en los hogares a través de diferentes políticas. Estamos convencido de que la calidad del Medio Ambiente es también la de la salud y bienestar de la comunidad”.

Acciones desde el Concejo Deliberante

Peralta se refirió al Programa de Educación Municipal Ambiental que generó el bloque de Juntos por el Cambio en el Concejo y que se convirtió en el inicio de una política pública con fuerte arraigo: "Este programa me llena de orgullo. Al principio fue un programa piloto que nació siguiendo la premisa de 'conocer para preservar', y con la idea de que el Estado esté presente no solo en las escuelas, sino en la comunidad. Empezó en la Dirección de Ambiente, lo plasmaron muy bien, entendieron que el objetivo del proyecto era difundir que el cuidado del medio ambiente es transversal a todas nuestras actividades diarias, pasa por el turismo, la salud, la obra pública. Se logró plasmar esa transversalidad desde un programa de educación que aborda todos los temas, con un enfoque multiedad, que genera comunidad. De allí surgieron desde las caminatas interpretativas hasta el intercambio de plantas en una plaza. Son acciones concretas, con continuidad y diversas las que hacen que el cuidado del medio ambiente no quede en lo discursivo, sino en la consciencia de que cuidamos nuestro entorno porque nos pertenece".