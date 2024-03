Carlos Rodríguez, economista, ex asesor del presidente Javier Milei y ex titular del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA), cargó otra vez hacia él con fuertes declaraciones asegurando que no va a durar mucho tiempo al mando del gobierno.

Tras su breve paso por el oficialismo, lo criticó en reiteradas oportunidades por la continuación y suba de impuestos, algo que en campaña dijo que iba a bajar, pero no cuándo.

“Bienes Personales transitorio, Ganancias transitorio, Impuesto Pais transitorio, Retenciones transitorio... A este paso me parece que el transitorio va a ser Javier Milei”, publicó en la red social X en una nueva cachetada a quien supo asesorar antes y apenas cambiado el mandato. "Me olvide del CEPO transitorio", añadió despues Rodríguez.

El economista recibió críticas de usuarios libertarios en esa misma red que lo acusaron de ser "golpista". Ante esto, se defendió diciendo: "Yo solo aviso. El que avisa no traiciona".

De 2020 en adelante, Milei había manifestado en varias oportunidades que si su gestión iba a subir impuestos, directamente iba “a cortarse un brazo”, frase que muchos políticos y usuarios utilizaron al conocer sus medidas que fueron al contrario.