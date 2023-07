Treffinger aseguró que "es el momento de empezar a hacer las cosas bien"

En Lago Puelo, junto a su compañera de fórmula Laura Mirantes, apuntaló la campaña de Marcelo Torrisi y Pablo Lezcano candidatos a Intendente y Viceintendente.

Treffinger cuestionó duramente el sistema sanitario en la actualidad: “El déficit de la salud pública que se registra en Lago Puelo es el que tenemos en toda la provincia. Aquí no se pueden atender urgencias. Recorrimos el hospital, donde no pudieron atender a una niña que ha tenido que ser trasladada a Esquel para operar de apendicitis. En principio fue derivada a El Maitén donde no había anestesista Tampoco pueden realizar partos ni otras intervenciones de primera necesidad y urgencias. Es decir, una comunidad de alrededor de 15.000 personas no puede atender aquí su salud”.

En otro orden, el candidato señaló: “También recorrimos otras instituciones como un club que trabaja a pulmón sin apoyo alguno por parte del Estado municipal o Provincial. En el club de la ciudad atienden a 60 y 70 niños a la tarde brindando un merendero, solo reciben una partida de 100.000 pesos que dividen entre tres profesores que trabajan con los chicos”.

“El 30 de julio se terminan estas ausencias y falta de gestión del Estado, por eso somos la alternativa. Siempre digo que la sociedad está llena de gente brillante y preparada, el problema es que la gente no se involucra y por eso estamos condenados a ser gobernados por los mediocres. Nosotros desde la alianza PLICH vamos a romper ese paradigma. Tenemos más de 250 candidatos, todos con experiencia, capacidad y habilidades para que empecemos hacer las cosas bien porque es el momento de empezar a hacer las cosas bien”, concluyó el candidato.