El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue uno de los invitados a la Mesa de Mirtha Legrand, donde aprovechó para hablar de distintos temas, y fue justamente el traslado de la capital nacional el que sorprendió a los invitados, entre ellos Silvio Soldán, el actor Benjamín Vicuña y la panelista Alejandra Maglietti. y a la propia “Chiqui”

“Me llevé una grata sorpresa al ver que el Gobierno Nacional tomó el traslado de la capital nacional a la Patagonia como un punto a discutir en el ‘Consejo de Mayo”, había señalado a principios de septiembre el mandatario.

Y ahora, en la mesa de la diva, confirmó que incluso ya hay un proyecto con los lugares elegidos. “Presentamos un proyecto de ley en el Congreso, que ojalá se debata con la seriedad que amerita, para mudar la Capital (Federal) a un distrito federal de Viedma y Carmen de Patagones”, dijo en referencia al “Proyecto Patagonia y Capital“, elaborado en 1986 durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

Ignacio Torres estará en "la mesaza" de Mirtha Legrand junto a Benjamín Vicuña y Silvio Soldán

"Lo que tenemos que reivindicar es el mal llamado interior. Cuando pensamos en un modelo de país federal, las oportunidades son distintas…hay dos Argentinas diferentes. El hecho de tener que irte a estudiar a la capital no es solo un tema de federalismo fiscal, es una discusión disruptiva que tenemos que dar” , afirmó.

Y en este marco, Torres sostuvo que “este gobierno tiene una oportunidad histórica para avanzar en un proyecto que necesita la Argentina en términos políticos y económicos. Hay que ponderar la Argentina productiva, el mal llamado interior, para hermanarnos de vuelta”.

El juego de los diputados patagónicos: posiciones abroqueladas, ausencias recurrentes y cambios de opinión

“Podemos avanzar en una discusión tan necesaria como descentralizar las arcas, primero nacionales, y después tener acceso a una calidad en salud y educación y a las mismas oportunidades”, concluyó.

VETO A LA LEY DE FINANCIAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES

“A mí me parece que rediscutir cada dos o cuatro años la importancia de la universidad pública no tiene razón de ser. Yo salí de la universidad pública, lo que sí me parece acertado cuando sale una partida presupuestaria, es saber de dónde viene”, sostuvo sobre el debate abierto entre el gobierno y las universidades públicas tras el veto.

“Hacen mal este planteo, hay una falsa dicotomía entre universidad pública y privada. Es cierto que hay un atraso del 50 por ciento en el salario de los docentes universitarios; necesitamos tener una universidad eficiente, que se terminen los curros, pero no volvamos a poner en tela de juicio la importancia estratégica de la educación pública en nuestro país”, manifestó al respecto.

Ignacio Torres encabezará un encuentro en la Legislatura con adultos mayores de toda la provincia

Con información de la Opinión Austral, editada y redactada por un periodista de ADNSUR