El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que llevará a la justicia la restitución del Impuesto a las Ganancias, establecida tras la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal. En una entrevista con Radio Mitre, Torres señaló que el gobierno cometió un grave error al no contemplar las asimetrías regionales, especialmente los altos costos de vida en la Patagonia.

Torres indicó que junto a su vicegobernador, Gustavo Menna, abogado constitucionalista, investigarán si es legal crear un impuesto con la ratificación de una sola cámara sin el aval del Senado. "La Ley Bases fue una discusión coyuntural, pero ahora hay que discutir en serio, diciendo la verdad, identificando los cuellos de botella que atentan contra el desarrollo de la Argentina y trabajando desde todos los sectores: gremial, empresarial y todos los estados", declaró Torres.

El gobernador destacó que el impuesto no contempla el ítem zona desfavorable en el mínimo no imponible, afectando directamente a los trabajadores de diversos sectores en la provincia. "Lamentablemente, el avance inconsulto respecto a retrotraer el Impuesto a las Ganancias ha sido un error", criticó Torres. Añadió que "hay muchas cosas que se modificaron en el Senado y no se contemplaron después".

Torres anticipó que el tema terminará en la justicia no solo por su iniciativa, sino también por otros sectores afectados. "Hablo de sindicatos, trabajadores del petróleo, la pesca que se pueden ver afectados", señaló. El gobernador expresó su preocupación por los médicos y otros profesionales que podrían abandonar la provincia debido a los altos costos de vida no compensados adecuadamente por sus salarios.

Torres hizo un llamado a encontrar una compensación adecuada para mitigar el impacto en los trabajadores. "Es una situación compleja que hay que encontrarle alguna compensación por alguna vía para aminorar el impacto de los trabajadores", concluyó.