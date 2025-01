El gobernador Ignacio “Nacho” Torres volvió a referirse a la posible alianza entre el PRO y La Libertad Avanza y buscó poner un freno a las especulaciones sobre una posible frente común de cara a las elecciones de este año. “Hablé con (la diputada) Ana Clara Romero y le avisé que le iban a convocar a una mesa de trabajo. Bajo ningún punto de vista, hubo una convocatoria para una coalición electoral, eso es una interpretación sesgada de algunos medios”.

La convocatoria de Romero fue pronunciada por Mauricio Macri, quien publicó un mensaje dirigido a Milei y detalló que la diputada chubutense er una de las designadas para trabajar junto a representantes libertarios, en una mesa compartida también por figuras como Cristina Ritondo, Silvia Lospennato, Hernán Lacunza y Soledad Martínez.

Esa propuesta del líder del PRO, expresada a través de un mensaje en su cuenta de X, llegó como respuesta a una declaración del presidente Javier Milei, quien manifestó su deseo de conforman un frente electoral para “arrasar con el kirchnerismo”.

Consultado sobre esa posible alianza, Torres afirmó que en principio “se va a hacer una mesa de trabajo para ver dónde puede haber un acercamiento en una agenda común”. Y agregó: “Si se cree que después de esa mesa vamos a ir juntos; es falso”.

Además, señaló que la realidad de Chubut no es la misma que en el escenario nacional. “Como provincia tenemos la autonomía suficiente y aparte somos un Frente en el que hay radicales, libertarios, el PRO peronistas no kirchneristas y partidos provinciales”, repasó.

“Las decisiones las vamos a tomar consensuando con todos los que son parte de este Frente, no solamente con un partido. Que haya una mesa de trabajo es positivo para la provincia porque hay una agenda en común que es necesaria para darle celeridad a muchos temas”, sostuvo.

El gobernador afirmó que sería fundamental contar con un espacio de trabajo para abordar temas importantes para Chubut. “Ojalá que después de mucho tiempo y de un ‘Pacto de Mayo’ fallido podamos tener un lugar donde agilizar estas cuestiones. Fue fallido porque iba a haber una mesa con representantes que todavía hoy no se concretó”, proyectó.

LA RELACIÓN CON EL GOBIERNO NACIONAL

Torres valoró avances concretados tras el trabajo en conjunto con el Gobierno Nacional. “Muchas gestiones que veníamos realizando como la Zona Franca más grande de toda la Argentina se han logrado gracias a una relación inteligente institucional inteligente con distintos funcionarios”, valoró.

Entre esos logros, incluyó el desalojo de las tierras ocupadas dentro del Parque Nacional Los Alerces, realizado este jueves. “Se hizo de manera mancomunada con las Fuerza Federales con las que se está trabajando bien”, añadió.

Además, reconoció el trabajo de actores importantes dentro de la gestión del presidente Milei. “Tengo una relación institucional con el Gobierno Nacional. Tengo muy buenos interlocutores como Lisandro Catalán y Guillermo Francos. Es gente que está -constantemente- atenta al teléfono y disponible para cualquier tipo de inquietud”, explicó.

Sin embargo, advirtió: “Si en algún momento se plantea ir a discutir ‘porotos electorales’, nosotros no vamos a estar en esa mesa”.

NUEVO RECLAMO POR LAS RUTAS NACIONALES

Una vez más, el gobernador se refirió al estado de las rutas nacionales. “El principal problema que tenemos en la provincia son las rutas nacionales. El problema radica no solamente en que las rutas no se arreglan sino que se están cobrando impuestos para que las ruta se arreglen”, cuestionó.

Al respecto, profundizó: “Hay impuestos nacionales que tiene una asignación específica para arreglar esas rutas y que no solo no se está ejecutando ese dinero sino que no se descentraliza tampoco. Si la lógica es alivio fiscal, entonces que no se cobren más impuestos por algo que no se va a hacer. Esto también le planteamos al Gobierno Nacional”.

Sobre la situación de la ruta 259, adelantó que se reunirán la próxima semana con Vialidad Nacional. “Todo lo que podamos avanzar nosotros y que nos calce dentro de la compensación será bienvenido. Ya pudimos licitar la doble vía entre Trelew- Puerto Madryn y se va a estar adjudicando muy pocos días. Lo mismo queremos hacer con otras rutas en el caso que Nación no se haga cargo. Es un problema del turismo y de seguridad vial”, concluyó.