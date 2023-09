Secretario designado por Ignacio Torres: “En Comodoro la pesca ha sufrido una tragedia”

El futuro secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, anticipó que su gestión se enfocará a dotar de valor agregado a los productos exportados desde la provincia, además de un fuerte desarrollo de la acuicultura. Sobre Comodoro, enfatizó que buscará incentivar la pesca de merluza, ya que hay tonelaje y cupo desaprovechado en la provincia.

De trayectoria más reciente en ámbitos vinculados a la energía y bancario, Arbeletche estuvo vinculado años atrás al sector pesquero, a través de empresas y sindicatos, pero aclaró que lleva alejado suficiente tiempo (desde más de una década atrás) como para asumir la función con la imparcialidad que le requería el gobernador electo.

“Para Nacho (Torres) es fundamental el agregado de valor a la pesca, para sumar mayor trabajo y generación de divisas –enfatizó-; pero cuando hablamos de exportación, nos preocupa que se exporta a China donde se hace reproceso y después se vende a Europa donde se termina de elaborar el producto. Queremos revertir eso, que no se exporte en bloque o solamente ‘colita’, sino dar mayor volumen a nuestro producto”.

En línea con ese objetivo, dijo que el Estado debe trabajar en mejorar sus procesos de certificación, por ejemplo, lo que es una condición para que la pesca de Chubut pueda ingresar a mercados exigentes como el europeo, a través del cumplimiento de normas ambientales y procesos industriales calificados.

“Hay cosas que ni siquiera nos cuestan plata –explicó, en diálogo con Actualidad 2.0-, es muchísimo lo que se podría incorporar de valor en las exportaciones, como por ejemplo brindar la información necesaria para que salgan certificaciones con los estándares internacionales vinculados al manejo de producto. Si el Estado hace ese trabajo, que es una adecuada compilación de datos, ayuda a que salga un producto más elaborado, en lugar de exportar subproductos que después se terminan en otros países, generando trabajo en esos destinos”.

También anticipó que el gobernador Torres dará un fuerte impulso a la acuicultura, para lo cual ya se comenzó a proyectar esa actividad, tanto en área marítima como continental.

LOS OBJETIVOS PARA COMODORO: INCENTIVAR LA PESCA DE MERLUZA

“Lo de Comodoro en materia de pesca es una tragedia, porque tenemos un puerto espectacular y plantas que eran modelo y sin embargo la actividad está prácticamente paralizada. Tenemos que incentivar mucho la producción de merluza, para lo cual hay que bajar los costos de producción y establecer algún acuerdo salarial diferenciado entre langostino y merluza, que no se pueden comparar en su valor”.

Con esa perspectiva, insistió en que “recuperar la producción de merluza en Comodoro es fundamental”. Ante la pregunta de si serán necesarios incentivos fiscales, ya que tanto empresas como trabajadores prefieren el langostino por tener precisamente un mayor valor, respondió:

“Sí, pero recordemos que el volumen es finito y el langostino es determinado por la naturaleza y una cierta cantidad a pescar en un tiempo limitado. Tenemos que lograr mejorar la pesca de merluza, que es un recurso sub explotado en Chubut, porque hay tonelaje de esta especie que no se pesca y cupo que no se aprovecha. En Comodoro tenemos que incentivar a las plantas para que puedan producirlo y lograr la diferencia de costo laboral entre quienes producen merluza y quienes trabajan langostino. En lo fiscal, no vamos a imponer más impuestos sino al contrario, hay que promover la producción sin la pata del Estado en el cuello de las empresas”.

Aclaró sin embargo que no se busca intervenir en la relación entre cámaras empresarias y sindicatos, para abaratar el costo laboral vinculado a la merluza. “Eso será una discusión entre privados –añadió-. Hay que tener en cuenta también que la merluza había perdido mucho valor en el mercado internacional pero hoy se ha recuperado y hace un poco más atractiva su producción. Hay que apuntar a que el costo de su producción sea diferenciado y ese será el objetivo, pero sin meternos en la negociación entre gremios y empresas”, insistió.