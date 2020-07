RAWSON (ADNSUR) - El vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, calificó a la renegociación de la deuda como una "necesidad imperiosa", puso expectativas positivas en Touriñan como futuro Secretario de la Gobernación, criticó la falta de planificación en el interior provincial y ratificó su afiliación justicialista.

Luego de la sesión legislativa desarrollada durante la mañana de este jueves, Sastre aseguró que "se dio en un marco de total normalidad y dándole tratamiento a varios puntos que estaban atrasados. El hecho de acortar el receso sirvió para ir poniendo al día los proyectos y resoluciones que estaban en las distintas comisiones”.

Reestructuración de la deuda

Con respecto al proyecto oficial de reestructuración de la deuda pública -que incluyó las explicaciones del ministro Antonena en los últimos días-, el vicegobernador explicó que aun "no salió porque no es un proyecto sencillo que pueda salir de un día para el otro. Tendrá tratamiento en las comisiones pertinentes y luego llegará el momento de darle tratamiento".

Manifestó que "más allá de la necesidad imperiosa que la provincia de Chubut tiene de reperfilar la deuda, tenemos la situación espejo del Gobierno Nacional que también requiere que demos pasos en conjunto para poder ir haciéndolo en paralelo. O quizás que las provincias vayan a renegociar después de la Nación”.

“Los diputados están analizando el caso porque ellos representan la voluntad del voto. Siempre hay correcciones y modificaciones con el ánimo que todo lo que se haga sea para bien y no volvamos a cometer errores que se realizaron en el pasado y hoy estamos pagando las consecuencias”, agregó.

“Este proyecto congela la deuda por un tiempo. Se pospone hacia adelante pero nosotros tenemos que pensar en el déficit mensual de la provincia. Sino vamos a correr adelante la deuda de la provincia y vamos a generar un nuevo déficit mensual y –en poco tiempo- vamos a volver a hablar de una nueva deuda contraída” manifestó.

Nuevos ingresos para Chubut

En otro orden, el vicegobernador evitó hablar de ajustes en el Estado: "Creo que hay que hablar de los proyectos productivos o la generación de nuevos ingresos a la provincia para que el déficit se vaya achicando más allá de la voluntad de los empleados públicos de acogerse a la jubilación anticipada. Estamos trabajando con los empleados legislativos para que se incluyan en un programa de esas características” añadió.

“Touriñán tiene coherencia para entender la política”

Respecto a la posibilidad que Javier Touriñán se haga cargo de la Secretaría de la Gobernación en los primeros días de agosto, Sastre reveló que: “Ayer estuve con él. Hacía tiempo que no nos veíamos. Javier es un amigo, nos conocemos hace muchos años. Es una persona que tiene una capacidad enorme para ocupar algún lugar en la administración pública porque fue legislador y miembro del Poder Ejecutivo. Touriñán tiene coherencia para entender la política. Hacen falta ese tipo de entendimientos en la clase dirigencial. Si llega a decidirse, va a ser una parte importante dentro del Poder Ejecutivo”.

En un tono de distancia al Gobernador Mariano Arcioni, acotó que: “Andrés Meiszner también era una persona muy potable. Pero a los funcionarios del Poder Ejecutivo, los elige el Gobernador. Nosotros no tenemos posibilidad de opinar o elegir. Institucionalmente, estamos trabajando con el Gobernador. Él pedía que la Legislatura trabaje y ahora tomamos un ritmo que no tenía desde el 10 de diciembre.

Interior provincial

Respecto a la situación en las comunas del interior, Sastre sostuvo que "es compleja. No podemos decir que ‘nos ponemos en el lugar de ellos’ porque no es así. Estar 3 días sin luz en Paso del Sapo o en algún lugar del interior que está sufriendo las consecuencias de un invierno que –hace tiempo- no teníamos debe ser muy difícil. Todo esto es parte de la falta de mantenimiento, previsibilidad y planificación en el Interior. También podemos mostrarlo con los establecimientos educativos. A veces, la desidia o la poca participación o planificación del Estado provocan estas situaciones”.

Finalmente, manifestó: “Yo soy afiliado al Justicialismo, estamos dentro del P.J. Las próximas sesiones en Legislatura serán el 4 y el 6 de agosto” concluyó el vicegobernador Ricardo Sastre.