EL HOYO (ADNSUR) - Este domingo, el PRO del Chubut redactó un comunicado por la situación política en El Hoyo, donde resalta "la presunción de la comisión de irregularidades en el desarrollo de las funciones por parte del Sr. Intendente Municipal, los miembros del Concejo Deliberante de dicha localidad actuaron en el marco de sus facultades y competencias, de acuerdo a los procedimientos previstos en la normativa aplicable (Ley XVI N°46 de Corporaciones Municipales)".



Bajo este marco, indicaron que "la democracia es un sistema que brinda legitimidad a quienes son elegidos para el ejercicio de un cargo (a todos, tanto los funcionarios del Poder Ejecutivo, como del Poder Legislativo), pero no por ello los exime de ser objeto de controles y dispositivos legales previstos para resguardar por sobre todo, los intereses de la comunidad y el leal cumplimiento de sus deberes".



Además, detallaron que "quienes ejercen un rol institucional deben estar dispuestos a someterse a la ley, y a no escudarse en vías de hecho, ni en operaciones comunicacionales que evidencian un accionar partidario corporativo, buscando manipular los hechos y a la opinión pública".



Y agregaron: "Los diferentes actores políticos, si bien podemos expresar nuestras opiniones, no debemos condenar una acción legítima de un órgano del Estado local en el marco de la autonomía Municipal de la que goza, y que la propia Provincia del Chubut debe respetar y resguardar. Mucho menos si quienes se han expresado en gravísimos términos y amenazan con la intervención de la Municipalidad de El Hoyo, son el Gobernador, Diputados e Intendentes de otras localidades, en flagrante intromisión de la vida política de dicha población".



Por este motivo, Juntos por el Cambio planteó que "serán las instituciones locales, y en su caso la justicia, la que deberá resolver, apegándose a la legislación y a los procedimientos expresamente previstos para ser aplicados en estas hipótesis, instrumentos que son la garantía para los ciudadanos y los funcionarios, en honor a los principios del debido proceso, defensa en juicio e igualdad ante la ley".



El PRO repudió "todas y cada una de las expresiones, y de las acciones desplegadas por todos aquellos quienes han pretendido erigirse en jueces de este conflicto, y a partir de conclusiones apresuradas y autoritarias han contribuido a instalar una situación de incertidumbre (que no es tal) en la comunidad y a profundizar el malestar en toda nuestra provincia, cuando atravesamos una situación sanitaria, económica y social delicada, que requiere dirigentes responsables, prudentes y empáticos con los chubutenses".



También mostraron su rechazo ante "la pretendida intervención provincial al Municipio de El Hoyo, por no verificarse ninguno de los extremos fácticos, constitucionales, ni normativos para su procedencia".



"Seguiremos trabajando comprometidos en la defensa y fortalecimiento de la institucionalidad en la Provincia, y en cada una de sus localidades, con arreglo a los mecanismos de control y contrapesos entre los poderes del Estado, fundantes de nuestro Sistema Republicano, pues no toleramos la ilegalidad, ni la impunidad", sentenció el comunicado.